पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 का फाइनल (PAK Vs ENG Final) मुकाबला आज खेला जाना है. पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तो इंग्लैंड ने भारत को शर्मनाक हार थमाकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है. दोनों टीमाें के बीच यह मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेला जाएगा.

पाकिस्तान और इंग्लैंड में से यह बताना मुश्किल है कि कौन सी टीम दूसरी बार खिताब जीतेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स (AB de Villiers) ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. डिविलियर्स ने बताया है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड (Pakistan and England) में से कौन सी टीम खिताब जीत सकती है. उन्होंने इसके पीछे तर्क भी दिया है.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के पूर्व बल्लेबाज डिविलियर्स ने इंग्लैंड की टीम काे खिताब का प्रबल दावेदार बताया है. डिविलियर्स ने ट्विटर पर एक पोल शेयर करते हुए लिखा है, ” मेरी तरफ से इस बार कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन आप बताइए कि कौन टी20 वर्ल्ड कप जीतेगा”? उन्होंने फिर इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, “मेरी निजी राय, मैन टू मैन, इंग्लैंड को निश्चित रूप से कप घर ले जाना चाहिए! लेकिन, खेल की सुंदरता हमें बताती है कि यह इतना आसान भी नहीं है!”