AB डिविलियर्स की बड़ी भविष्यवाणी- ये टीम जीतेगी T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल, लेकिन करना होगा यह काम

AB de Villiers predicts: टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल मुकाबले बुधवार और गुरुवार को खेले जाएंगे. पहले सेमीफाइनल में बुधवार को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (NZ vs PAK, 1st Semi-Final) आमने-सामने होगी जबकि दूसरे सेमीफाइनल में गुरुवार को भारत का सामना इंग्लैंड से होगा. इन चार टीमों के बीच इस बात की भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि कौन सी टीम खिताब जीतेगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने इस पर अपनी राय दी है.

अपने देश दक्षिण अफ्रीका के सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम रहने के कारण डिविलियर्स अब भारत को फाइनल में देखना चाहते हैं. हालांकि, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के दिग्गज बैट्समैन को लगता है कि इंग्लैंड टी20 विश्व कप में भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी. डिविलियर्स ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, “मैं भारत को फाइनल में देखना चाहता हूं लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड उनके लिए बड़ी चुनौती होगी. अगर वे इंग्लैंड से आगे निकल जाते हैं, तो उनके पास फाइनल जीतने का अच्छा मौका होगा.”

डिविलियर्स ने कहा कि सेमीफाइनल रोहित शर्मा के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि वे खुद ऐसे कई मौकों में शामिल रहे हैं. 38 वर्षीय पूर्व खिलाड़ी ने कहा, “मैंने दो विश्व कप सेमीफाइनल खेले हैं और मुझे पता है कि यह कितना मुश्किल है. यह दबाव की स्थिति है और आप कुछ जीतते हैं और कुछ हारते हैं.”