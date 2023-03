RCB Unbox 2023: 'कोहली घमंडी... मैं उसे पसंद नहीं करता'; डिविलियर्स ने विराट के साथ पहली मुलाकात को किया याद

RCB Unbox 2023: आईपीएल में विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने पूर्व भारतीय कप्तान के साथ अपनी पहली मुलाकात को एक बार फिर से याद किया है. डिविलियर्स ने कहा कि 2011 में जब वह पहली बार विराट से मिले थे, उन्होंने भारतीय बल्लेबाज को घमंडी की तरह पाया.

आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें फ्रेंचाइजी के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने डिविलियर्स से कोहली के साथ पहली मुलाकात के बारे में बात की. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि जीवन के उतार-चढ़ाव ने कोहली को काफी शांत कर दिया है.

दोनों बल्लेबाज हाल ही में समाप्त हुए आरसीबी अनबॉक्स 2023(RCB Unbox 2023) के दौरान फिर से मिले थे, जोकि बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया. आईपीएल 2023 में बैंगलोर को अपना पहला मैच 02 अप्रैल को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है.

डिविलियर्स ने कहा, ” हे भगवान, मेरे पास पहले भी यह सवाल आया था मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था. मुझे लगता है कि जब मैं पहली बार उनसे (कोहली) मिला था तो वह काफी घमंडी और अहंकारी (cocky and arrogant) था. उस समय वह थोड़ा अकड़ रहा था. हां, तेजतर्रार जरूर था. लेकिन जब से मैंने उसे थोड़ा अच्छे से जाना और उसे खेलते हुए देखा. तब से मेरे मन में उसके लिए बहुत सम्मान है. उसके बाद से ही मैं उसे एक इंसान के रूप में बेहतर तरीके से जान पाया.”