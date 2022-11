इन 3 दिग्गजों को मिलेगा ICC Hall of Fame, जानिए इनके बारे में सबकुछ 

आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम (ICC Hall of Fame) के विजेताओं की घोषणा कर दी है. क्रिकेट की शीर्ष संस्था ने इस बार 3 दिग्गजों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल किया है. इन दिग्गजों में पाकिस्तान के दिवंगत स्पिनर अब्दुल कादिर (Abdul Qadir), वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल (Shivnarine Chanderpaul) और इंग्लैंड की महिला विश्व कप विजेता कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स (Charlotte Edwards) शामिल हैं.

तीनों 3 दिग्गजों को एक मतदान प्रक्रिया के बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया. मतदान प्रक्रिया में हॉल ऑफ फेम में शामिल मौजूदा खिलाड़ी, मीडिया प्रतिनिधि तथा क्रिकेटरों के संघ फिका और आईसीसी के सीनियर कार्यकारी भाग लेते हैं.

कादिर को लेग स्पिन का जादूगर कहा जाता था. उनका तीन साल पहले निधन हो गया था. उन्होंने अपने करियर में 67 टेस्ट और 104 वनडे में क्रमश: 236 और 132 विकेट लिए थे.

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में आठवें नंबर पर काबिज चंद्रपाल के नाम पर लगातार सात टेस्ट पारियों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. वेस्टइंडीज की तरफ से 164 टेस्ट और 268 वनडे खेलने वाले चंद्रपाल ने कहा,‘‘ मैं इस पल का अपने परिवार, दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण वेस्टइंडीज और दुनिया भर के प्रशंसकों के साथ आनंद लेना चाहता हूं.’’