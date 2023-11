अब्दुल रज्जाक ने ऐश्वर्या राय पर किया भद्दा कॉमेंट- बेशर्म होकर हंस रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेटर

नई दिल्ली. पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में अपने खराब प्रदर्शन के चलते बाहर हो गई है. इसके बाद टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अपनी टीम और कप्तान को निशाने पर ले रहे हैं. ज्यादातर पूर्व खिलाड़ियों का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि बाबर आजम (Babar Azam) को कप्तानी से हटा देना चाहिए. इस कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक (Abdul Razzaq) बदतमीजी पर उतर आए. उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) पर घटिया कॉमेंट कर दिया.

इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपने 9 लीग मैचों में से सिर्फ 4 में ही जीत दर्ज कर पाई और उसे भारत, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा. वर्ल्ड कप से पहले इस टीम को वर्ल्ड कप खिताब का दावेदार माना जा रहा था लेकिन वह अंतिम 4 में भी जगह नहीं बना पाई.

बाबर आजम की टीम के इस खराब प्रदर्शन पर चर्चा के लिए पाकिस्तान में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पाकिस्तान की 2009 टी20 वर्ल्ड कप टीम के सदस्यों ने खेल की बेहतरी और बाबर आजम की कप्तानी पर अपनी-अपनी राय रखी. इस कार्यक्रम में शाहिद अफरीदी, यूनिस खान, मिस्बाह उल-हक, उमर गुल, सईद अजमल, शोएब मलिक और कामराल अकमल जैसे खिलाड़ी थे.

Shameful example given by Abdul Razzaq. #AbdulRazzaq #CWC23 pic.twitter.com/AOboOVHoQU

— Shaharyar Ejaz 🏏 (@SharyOfficial) November 13, 2023