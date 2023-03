PAK vs AFG: सूर्यकुमार यादव से भी आगे निकला यह पाकिस्तानी बल्लेबाज, दर्ज हुआ सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

पाकिस्तान के लिए रविवार का दिन बेहद शर्मनाक दिन रहा. वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर पर काबिज पाकिस्तान को वर्ल्ड नंबर-10 अफगानिस्तान के हाथों किसी भी फॉर्मेट में पहली बार सीरीज गंवानी पड़ी. इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात पाकिस्तान के बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक (Abdullah Shafique) के लिए रहा. वह दूसरे टी20 मैच में खाता भी नहीं खोल पाए. वह पहले भी तीन मैचों में खाता नहीं खोल पाए थे.

इसके साथ ही पाकिस्तान के शफीक अब T20I क्रिकेट में दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, लगातार चार मैचों में खाता नहीं खोल पाए. अब्दुल्ला अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह में खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में जीरो पर आउट हुए. इससे पहले वह अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 इंटरनैशनल में भी बिना कोई रन बनाए पविलियन लौटे थे. और इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 2020 में खेले गए मैचों में भी अब्दुल्ला के बल्ले से कोई रन नहीं निकला था.

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने करीब तीन साल बाद पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई लेकिन वह सीरीज में अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं. पहले टी20 इंटरनैशनल में जीरो पर आउट होने के बाद शफीक उन 28 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए थे जो लगातार तीन मैचों में खाता नहीं खोल पाए थे. इसमें श्रीलंका के दासुन शनाका, इंग्लैंड के मोईन अली और भारत के वॉशिंगटन सुंदर भी शामिल हैं.

वनडे क्रिकेट में हाल में भारत के सूर्यकुमार यादव भी लगातार तीन बार खाता खोले बिना आउट हो गए थे और उनके नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया था. लेकिन अब अब्दुल्ला शफीक ने सूर्यकुमार को भी पीछे छोड़ दिया है.

0, 0, 0, 0 Abdullah Shafique becomes the first player with four consecutive ducks in men’s T20Is 👀 https://t.co/0JJPJqwgXy #AFGvPAK pic.twitter.com/kKsre5pFQH — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 26, 2023

मैच की बात करें तो रविवार को शारजाह में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सात विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान को 130 रन पर रोकने के बाद अफगानिस्तान ने एक गेंद बाकी रहते 133 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

हालांकि उनके लिए यह स्कोर बनाना भी मुश्किल लग रहा था लेकिन पहले मैच की ही तरह नजीबुल्लाह जादरान और मोहम्मद नबी ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई. पाकिस्तान की डेथ बोलिंग एक बार फिर असफल रही.