T10 लीग में भारतीय गेंदबाज ने फेंका ऐसा नो बॉल, फैंस को याद आए मोहम्मद आमिर

अबू धाबी टी-10 लीग में एक ऐसी घटना हुई है, जिसे देखकर क्रिकेट फैंस यकीन नहीं कर पा रहे हैं. चेन्नई ब्रेव्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स के बीच खेले गए मैच में गेंदबाज ने एक ऐसा नो बॉल फेंका, जिसे देखकर फैंस हैरान है. भारतीय गेंदबाज के इस नो बॉल के बाद बवाल मचा है. सोशल मीडिया यूजर्स ने मैच फिक्सिंग को लेकर बात शुरू कर दी है और इस गेंद की तुलना पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद आमिर से कर रहे हैं.

चेन्नई ब्रेव्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स के बीच खेले गए मैच के पारी के 5वें ओवर में भारतीय गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन ने यह नो बॉल फेंकी. इस मैच में नॉर्दर्न वॉरियर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में तीन विकेट पर 106 रन बनाए. हजरतुल्लाह जजई ने 32 गेंद में 54 रन की पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई ब्रेव्स ने 9.4 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया.

इस मैच में नॉर्दर्न वॉरियर्स के गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन का नो बॉल देखकर फैंस का कहना है कि गेंदबाज गेंद करने के लिए लाइन से इतना बाहर अपने पैर को निकाल सकता है. क्या यह लीग फिक्स है. क्रिकेट फैंस इसे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर से तुलना कर रहे हैं.

No ball of the decade. Nearly gone to other end crease pic.twitter.com/sOfi6JwkOp

Both are making sure that the tram line will be middle of their legs pic.twitter.com/1Ml8A1i6vM

— Papun Kr. Patra 🇮🇳 (@PapunKPatra) December 3, 2023