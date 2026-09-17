Ind vs Afg: भारत ने अफगानिस्तान को 127 रनों से हराया, अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के सामने पस्त हुए गेंदबाज

Ind vs Afg T20I: अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में 30 गेंदों में शतक लगाया. भारत ने 127 रन से जीत दर्ज कर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली.

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Ind vs Afg T20I: नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. भारत की इस जीत में अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी सबसे बड़ी वजह रही. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में शतक पूरा किया और भारतीय पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड बनाया.

30 गेंदों में अभिषेक का रिकॉर्ड शतक

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 221 रन बनाए. अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 34 गेंदों में 108 रन की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में 9 चौके और 11 छक्के शामिल रहे. उन्होंने 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर केवल 14 गेंदों में अगले 50 रन बनाकर शतक पूरा कर लिया. 30 गेंदों में लगाया गया यह शतक भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज है.

संजू सैमसन ने भी लगाया अर्धशतक

अभिषेक शर्मा को दूसरे छोर पर संजू सैमसन का अच्छा साथ मिला. दोनों ने पहले विकेट के लिए 142 रन की तेज साझेदारी की. सैमसन ने 35 गेंदों में 50 रन बनाए और सीरीज में लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया. अभिषेक के आउट होने के बाद भारत की रफ्तार कुछ कम हुई, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर और दूसरे बल्लेबाजों ने टीम को 220 के पार पहुंचा दिया. भारत ने पावरप्ले में ही 100 रन बना लिए थे, जो टीम के लिए एक नया बड़ा आंकड़ा रहा.

94 रन पर सिमटी अफगानिस्तान की टीम

222 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत कुछ देर तक ठीक रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जल्दी ही मैच का रुख बदल दिया. अफगानिस्तान की टीम 14.1 ओवर में सिर्फ 94 रन पर ऑलआउट हो गई. कप्तान इब्राहिम जादरान ने 25 और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 15 रन बनाए. इसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे और टीम दबाव से बाहर नहीं निकल सकी. भारत की तरफ से नितीश कुमार रेड्डी और रवि बिश्नोई ने तीन-तीन विकेट लिए.

भारत की अफगानिस्तान पर सबसे बड़ी टी20 जीत

भारत ने 127 रन की जीत के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की. इससे पहले भारत ने 2022 में अफगानिस्तान को 101 रन से हराया था. इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने दो विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और यश ठाकुर को एक-एक विकेट मिला. तीन मैचों की सीरीज में भारत ने पहला मुकाबला 7 विकेट और दूसरा मैच भी 7 विकेट से जीता था. तीसरे मैच में बड़ी जीत के साथ टीम ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया.