क्रिस गेल से बहुत आगे निकल चुके हैं अभिषेक शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने की जमकर तारीफ- वजह भी बताई
भारत के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने कहा कि मैंने कई ऐसे आक्रामक बल्लेबाजों को देखा है लेकिन वह अभिषेक की तरह निरंतर नहीं दिखते. लेकिन अभिषेक इस मामले में क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ चुके हैं.
Mohamamd Kaif Laud Abhishek Sharma in Style: क्रिकेट के मैदान पर इन दिनों भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इन दिनों अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. उनके आक्रामक अंदाज से हर कोई हैरान है. वह ICC टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं. भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने भी उनकी तारीफ की है. इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि उन्होंने निरंतरता के साथ आक्रामक बल्लेबाजी के मामले में वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है.
अपने यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद कैफ ने कहा, ‘आमतौर पर, जो खिलाड़ी उनकी तरह खेलते हैं, वे कंसिस्टेंट नहीं होते. मैंने ऐसे कई बड़े नाम वाले खिलाड़ी देखे हैं. क्रिस गेल, जो पहले इसी तरह खेलते थे, हमेशा बड़े शॉट लगाने की कोशिश करते थे. अभिषेक ने उस टेम्पलेट को एक कदम और आगे बढ़ाया है. वे गेल से भी आगे निकल गए हैं. उन्हें अपनी आंखें सेटल करने की जरूरत नहीं है, वे सीधे अटैक करते हैं. इसलिए आप उनकी जितनी तारीफ करें कम है.’
कैफ ने कहा, ‘इस तरह के बल्लेबाज नियमित तौर पर रन नहीं बना पाते. एक अच्छी पारी के बाद कुछ असफलताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन अभिषेक का अंदाज देखिए. वह हर मैच में खुद को साबित करते हैं. अगर वह 12-14 गेंद भी खेलते हैं, तो 60-70 रन बनाते हैं. यह उन्हें मैच-विनर बनाता है. अगर अभिषेक फॉर्म में हैं, तो भारत की जीत लगभग तय है.’
पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि 25 साल के इस खिलाड़ी ने 36 टी20 मैचों की 35 पारियों में 1,267 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक निकले हैं. अभिषेक का रिकॉर्ड बताता है कि भारत को एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मिल गया है.
अभिषेक शर्मा ने अपने डेब्यू के बाद से ही विस्फोटक और बेखौफ बल्लेबाजी से जहां विपक्षी गेंदबाजों में दहशत पैदा की है, वहीं दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 टी20 मैचों की सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में वह 2 अर्धशतक लगा चुके हैं. पहले टी20 में अभिषेक ने 35 गेंदों पर 8 छक्के और 5 चौकों की मदद से 84 रन बनाए थे. वहीं तीसरे टी20 में वह 20 गेंद पर 5 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर नाबाद रहे थे. तीसरे टी20 में अभिषेक ने 14 गेंद पर अर्धशतक लगाया था. अभिषेक शर्मा अगर टी20 वर्ल्ड कप में इसी अंदाज से खेले तो भारतीय टीम के चैंपियन बनने की संभावना और मजबूत हो सकती है.
(एजेंसी: आईएएनएस)
