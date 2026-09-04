Abhishek Sharma Birthday: युवराज सिंह ने यूं खास अंदाज में दी अभिषेक शर्मा को बधाई, बर्थडे को बना दिया खास | देखें वीडियो

Abhishek Sharma Birthday: युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा संग वीडियो शेयर कर खास अंदाज में बर्थडे की बधाई दी है. उनका यह अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है.

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युवराज सिंह ने शेयर किया वीडियो

अभिषेक शर्मा का 26वां बर्थडे

युवराज सिंह ने बनाया खास

शेयर किया मजेदार वीडियो

Abhishek Sharma Birthday: पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने शुक्रवार को अपने अभिषेक शर्मा को उनके 26वें जन्मदिन पर खास शुभकामनाएं दीं. अभिषेक शर्मा को एक विस्फोटक बल्लेबाज बनाने में युवराज सिंह का मार्गदर्शक के रूप में अहम योगदान रहा है. युवराज ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अभिषेक को जन्मदिन की बधाई दी. युवराज ने लिखा: “सर अभिषेक, यह आपका जन्मदिन है. कितना शुभ दिन है. आप जैसे बन गए हैं, उससे प्यार करें. अपने आस-पास के लोगों के साथ शेयरिंग और केयरिंग, और एक लीडर. हमेशा अपनी नाकामियों से सीखते हैं और हर बार और ज्यादा मेहनत करने को तैयार रहते हैं. आपको रनों और टनों से भरे साल की शुभकामनाएं. हमेशा ढेर सारा प्यार.”

इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो:

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युवराज ने दी अभिषेक शर्मा को बधाई

वीडियो में युवराज और अभिषेक से रैश शॉट न खेलने के लिए कहते और उसकी गलतियों के लिए उससे सिट-अप करवाते हुए देखे जा सकते हैं. युवराज को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “बोल मैं पहली बॉल ते लप्पा नहीं मारूंगा. अभिषेक सिट-अप्स में कान पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैं पहली बॉल ते लप्पा नहीं मारूंगा.” वीडियो में दोनों के बीच करीबी रिश्ते को भी दिखाया गया है, जिसमें युवराज के कुछ हल्के-फुल्के मजाक भी हैं. इसमें युवराज, अभिषेक और संजू सैमसन को स्टैंड से विंबलडन इवेंट में शामिल होते हुए भी दिखाया गया है. शेयर किए गए वीडियो में युवराज ने अभिषेक से पूछा, “आपको क्या चाहिए?” अभिषेक ने कहा, “आपका आशीर्वाद,” इस पर युवराज ने कहा, “हमेशा.”

अभिषेक शर्मा का टी-20 करियर

अभिषेक शर्मा टी20 में भारतीय टीम के नियमित सदस्य हैं और पारी की शुरुआत करते हैं. युवराज सिंह की तरह ही बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक 56 टी20 मैचों की 54 पारियों में 2 शतक और 11 अर्धशतक लगाते हुए 1629 रन बना चुके हैं. भारत के लिए टी20 में अभिषेक के नाम दूसरी सबसे तेज सेंचुरी है. उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों में शतक बनाया था. इस लिस्ट में वह सिर्फ पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से पीछे हैं. रोहित ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक लगाया था. अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज में अभिषेक के प्रदर्शन पर नजर रहेगी. (इनपुट: आईएएनएस)