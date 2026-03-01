  • Hindi
T20 World Cup 2026, IND vs WI: दो कैच टपकाए, रन-आउट का मौका गंवाया, भारत को महंगी न पड़ जाएं ये गलतियां

भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले में फील्डिंग अच्छी नहीं की. अभिषेक शर्मा ने दो कैच छोड़े. और वरुण ने भी गलती की. क्या भारत को ये गलतियां महंगी पड़ेंगी.

कोलकाता के ईडन गार्डंस मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अहम मुकाबला खेला जा रहा है. यह एक तरह से क्वॉर्टर फाइनल मैच ही है. इसे जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी. रविवार, 1 मार्च को खेले जा रहे इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. लेकिन भारतीय फील्डर्स कुछ ऐसा प्रदर्शन किया जिससे फैंस और कोचिंग स्टाफ बहुत निराश दिखे. भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज रोस्टन चेज को एक नहीं बल्कि दो-दो जीवनदान दिए. और टीम इंडिया को इस करो या मरो मुकाबले में ऐसी गलतियां टीम इंडिया को भारी पड़ सकती हैं. वेस्टइंडीज ने 4 विकेट पर 195 रन का स्कोर बनाया.

पहले वरुण चक्रवर्ती कर बैठे गलती

यह वेस्टइंडीज की पारी के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद थी. बाएं हाथ के पेसर अर्शदीप सिंह ने रोस्टन चेज को गेंद फेंकी. उन्होंने गेंद को कवर्स की दिशा में खेला. वरुण ने गेंद को रोका. चेज दौड़कर एक रन लेना चाहते थे. लेकिन दूसरे छोर पर होप गेंद देखते रहे. चेज को हमेशा लग रहा था कि यहां रन हो सकता है. वह हाथ से इशारा करते हुए अपने साथी को बुला रहे थे. लेकिन होप वापस लौट गए. और चेज पिच के बीचोंबीच थे. वरुण ने गेंद को नॉन-स्ट्राइक छोर पर थ्रो किया. वह गलती कर गए. उन्हें विकेटकीपर ऐंड पर थ्रो करना चाहिए था.

अभिषेक शर्मा ने छोड़ा आसान कैच

जसप्रीत बुमराह अपना पहला ओवर फेंक रहे थे. यह वेस्टइंडीज की पारी का पांचवां ओवर था. अभिषेक शर्मा गेंद के नीचे आए. उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ दिया. गेंद हवा में बहुत ऊंची गई थी. शर्मा गेंद के नीचे आए लेकिन गेंद उनके हाथ से लगकर छिटक गई. दोनों हाथों पर गेंद लगी और नीचे गिर गई. उन्होंने दोबारा भी पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह पकड़ नहीं पाए.

चेहरे पर उदासी

जैसे ही अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ा कप्तान सूर्यकुमार यादव और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के चेहरे पर उदासी आ गई. चेज 40 रन बनाकर आउट हुए.

फिर छोड़ा अभिषेक ने कैच

अभिषेक ने इसके बाद 19वें ओवर में एक और कैच छोड़ा. रोवमैन पावेल का एक और कैच छोड़ा. अर्शदीप की गेंद पर पावेल ने फ्लिक किया लेकिन ऑन साइड में डीप में फील्डिंग कर रहे अभिषेक ने आसान सा एक और कैच टपका दिया. इस टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने 12 कैच छोड़े हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

