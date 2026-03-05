By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup 2026: यह जिद महंगी न पड़ जाए टीम इंडिया! सुधरने का नाम नहीं ले रहे अभिषेक शर्मा- फिर फ्लॉप
इस टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा 7 पारियों में सिर्फ 89 रन ही बना पाए हैं. वह लगातार अपनी वही पुरानी गलतियों को दोहराते आ रहे हैं. उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है.
भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है. यहां पहले बैटिंग का निमंत्रण मिलने के बाद भारत ने संजू सैमसन की आक्रामक शुरुआत के दम पर शानदार शुरुआत की है. लेकिन भारत को एक बार फिर पॉवर प्ले में ही पहला झटका लग गया और हर बार की तरह इस बार भी अभिषेक शर्मा (9) टीम का पहला शिकार बने. उनका विकेट लेने के लिए इंग्लैंड को कुछ ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी. इंग्लैंड ने यहां वही किया, जो अब तक अभिषेक के खिलाफ दुनिया की बाकी टीमें करती आ रही थीं. पिछली 7 पारियों में अभिषेक 5 बार स्पिनर के खिलाफ आउट हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 4 बार वह ऑफ स्पिनर का ही शिकार बने हैं. अब टीमें उनके खिलाफ ऑफ स्पिनर को ही अटैक पर लगाने लगी हैं.
अभिषेक शर्मा बने विल जैक्स का शिकार
इंग्लैंड ने अपने ऑफ स्पिनर विल जैक्स को यह काम सौंपा और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में उनका काम तमाम कर दिया. आउट होने से पहले अभिषेक ने इस ओवर में जैक्स को दो चौके जमा दिए थे. इस दौरान जब उन्होंने दो गेंदें डॉट भी खेलीं तो दूसरे छोर पर मौजूद संजू सैमसन उनके पास आकर बोले थे कि आराम से खेलो. वक्त लो अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है. लेकिन अभिषेक कहां मानने वाले थे. वह क्रीज से बाहर निकले और मिड विकेट पर छ्क्का जमाने के प्रयास में फिल सॉल्ट के हाथों लपके गए.
India first wicket downAbhishek Sharma gone only he made 9 runs. pic.twitter.com/9N8yAFGyw6 — Ismaeel (@Mumtaz714ismail) March 5, 2026
फिल सॉल्ट ने दिया चकमा
फिल सॉल्ट ने उन्हें क्रीज छोड़ते हुए भांप लिया था और उन्होंने गेंद को अपनी ओर खींच लिया, जिससे अभिषेक अपने मनचाहे शॉट को सही अंजाम तक पहुंचाने से चूक गए और अपना विकेट गंवाकर निराश मन से पवेलियन लौट गए.
|बनाम
|रन
|तारीख
|मैदान
|किसने किया आउट
|1
|यूएस
|0
|7 फरवरी, 2026
|वानखेड़े, मुंबई
|अली खान (दाएं हाथ के पेसर)
|2
|पाकिस्तान
|0
|15 फरवरी, 2026
|प्रेमदासा, कोलंबो
|सलमान अली आगा (ऑफ स्पिनर)
|3
|नीदरलैंड्स
|0
|18 फरवरी, 2026
|अहमदाबाद
|आर्यन दत्त (ऑफ स्पिनर)
|4
|साउथ अफ्रीका
|15
|22 फरवरी, 2026
|अहमदाबाद
|एडेन मार्करम (ऑफ स्पिनर)
|5
|जिम्बाब्वे
|55
|26 फरवरी, 2026
|चेन्नई
|तितोतेंडा मपोसा (मीडियम पेसर)
|6
|वेस्टइंडीज
|10
|01 मार्च, 2026
|ईडन गार्डंस
|अकील हुसैन (बाएं हाथ के स्पिनर)
|7
|इंग्लैंड
|9
|05 मार्च, 2026
|वानखेड़े, मुंबई
|विल जैक्स (ऑफ स्पिनर)
|कुल रन
|89
7 पारियों में बनाए 89 रन
यह इस टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक की 7वीं पारी थी और वह लगातार 3 बार 0 पर आउट होने के बाद कुल 89 रन बना पाए हैं. इस टूर्नामेंट में वह सिर्फ 12.71 के औसत से खेल पाए हैं, जिसमें एकमात्र फिफ्टी शामिल है. उनका औसत उनके करियर औसत (33.00) से करीब एक तिहाई पीछे है.
T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक की एकमात्र फिफ्टी
अभिषेक ने इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के दूसरे सुपर 8 मैच में बनाई थी. वह इस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 10 चौके और सिर्फ 5 छक्के ही जमा पाए हैं. सवाल है कि जब अभिषेक पूरे टूर्नामेंट में लगतार फ्लॉप ही हो रहे हैं तो आखिर भारत क्यों उनके विकेट को विरोधी टीमों के लिए गिफ्ट के तौर पर ला रहा है.
अब अभिषेक शर्मा को देना चाहिए रेस्ट
आखिर क्यों नहीं निचले क्रम में क्यों टीम इंडिया एक और अतिरिक्त बल्लेबाज को शामिल नहीं कर लेती. भारत के पास ओपनिंग के लिए संजू और ईशान के रूप में पर्याप्त विकल्प हैं. वहीं निचले क्रम में आप रिंकू सिंह को खिला सकते हो, या फिर वॉशिंग्टन सुंदर को अतिरिक्त ऑलराउंडर के रूप में भी मौका दे सकते हैं या फिर अपनी बॉलिंग को दुरुस्त करने के मकसद से आप चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को भी मौका दे सकते हैं.
