एंजलो मैथ्यूज के आउट पर विवाद, गौतम गंभीर भड़के, उस्मान ख्वाजा ने भी उठाए सवाल

नई दिल्ली. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सोमवार को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच में जमकर बवाल हुआ. श्रीलंका के बल्लेबाज एंजलो मैथ्यूज इस मैच में टाइम आउट हुए, जिसे लेकर विवाद मचा है. बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन की खेल भावना नहीं दिखाने को लेकर आलोचना हो रही है, वहीं कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी इस पर सवाल उठाए हैं.

सदीरा समराविक्रमा के आउट होने के बाद श्रीलंका के बल्लेबाज एंजलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए थे. एंजलो मैथ्यूज के हेलमेट में समस्या थी, जिस वजह से उनके स्ट्राइक लेने में देरी हुई. मैथ्यूज के पास पहले गेंद को फेस करने के लिए दो मिनट का समय था लेकिन उससे ज्यादा देर हो गई, जिसके बाद बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टाइम आउट की अपील की. अंपायर और मैथ्यूज के बीच कुछ तीखी बातचीत भी देखने को मिला. अंपायर ने इसे लेकर काफी देर तक आपस में चर्चा की और उसके बाद मैथ्यूज को आउट करार दिया गया. अंपायर के इस फैसले से एंजलो मैथ्यूज काफी निराश आए. डगआउट के पास उन्होंने गुस्से में अपने हेलमेट को फेंक दिया.

एंजलो मैथ्यूज के आउट देने के फैसले को गौतम गंभीर ने निराशाजनक बताया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा ने भी सवाल उठाए हैं.

गौतम गंभीर ने ट्विटर पर लिखा, दिल्ली में जो हुआ है, जो काफी निराशानक है

उस्मान ख्वाजा ने भी ट्विटर पर कहा, एंजलो मैथ्यूज क्रीज पर पहुंच चुके थे, उसके बाद उनका हेलमेट टूटा. ऐसे में वह टाइम आउट कैसे हो सकते हैं.

Angelo made his crease then his helmet strap broke. How is that timed out? I’m all for timed out if he doesn’t make his crease but this is ridic. No different then a batsman getting to the crease then taking 3 minutes to face up 🤦🏽‍♂️#cricketworldcup

— Usman Khawaja (@Uz_Khawaja) November 6, 2023