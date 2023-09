ACC, Sri Lanka Cricket का बड़ा ऐलान, कोलंबो के क्यूरेटर-ग्राउंड्समैन को मिलेगा इतने लाख रुपये का पुरस्कार

भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2023 (Asia Cup 2023 Final) का फाइनल मुकाबला आज यानी के रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. बारिश के कारण मैच करीब 40 मिनट की देरी से शुरू हुआ है. हालाँकि, कोलंबो स्टेडियम के ग्राउंड्समैन ने बारिश रुकने के बाद जल्द ही मैदान को खेलने लायक बना दिया. उनके इस मेहनत को देखते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने उनके ऊपर इनामों की बारिश कर दी है.

ACC चीफ जय शाह ने कोलंबो और कैंडी के क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन को पुरस्कार देने की घोषणा की है. एशिया कप 2023 के दौरान कई मैचों में बारिश बाधा बनी. इस दौरान क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन ने कड़ी मेहनत कर किसी तरह मुकाबलों को पूरा कराने में सहयोग दिया. एसीसी और एसएलसी ने कोलंबो और कैंडी में समर्पित क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर (42 लाख) की पुरस्कार राशि की घोषणा की है.

