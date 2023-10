WBBL: पूरी टीम 29 रन पर ढेर, एक भी खिलाड़ी नहीं छू सका दहाई का आंकड़ा

WBBL9: महिला बिग बैश लीग में नया इतिहास बना है. एडिलेड स्ट्राइकर्स ने मेलबर्न स्टार्स को सिर्फ 29 रनों पर समेट दिया है. महिला बिग बैश लीग के इतिहास का ये अब तक का सबसे कम स्कोर है. पहले बल्लेबाजी करते हुए एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 3 विकेट पर 177 रनों का स्कोर खड़ा किया.. जवाब में मेलबर्न स्टार्स 10 ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी और 29 रनों पर ढेर हो गई. इस तरह एडिलेड ने 148 रनों से शानदार जीत दर्ज की जो WBBL में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है. इससे पहले ये रिकॉर्ड पर्थ स्कॉर्चर्स के नाम था.

WBBL में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत

Just like that, it’s all over

A record-breaking night at KRO as the reigning champs kick off their title defence in epic style #WBBL09 pic.twitter.com/Epulv39eiY

— Weber Women’s Big Bash League (@WBBL) October 21, 2023