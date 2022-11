पाकिस्‍तान पर इंग्‍लैंड की जीत के बाद बड़ी संख्‍या में पड़ोसी देश की क्रिकेट टीम सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है. इस फेहरिस्‍त में अब एक पूर्व पाकिस्‍तानी का नाम भी जुड़ गया है. जी हां, मशहूर सिंगर अदनान समी (Adnan Sami) ने इंग्‍लैंड से पांच विकेट से हार के बाद पाकिस्‍तान (Pakistan vs England) की टीम को सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई. पड़ोसियों की इज्‍जत उतारने के लिए उन्‍होंने बप्‍पी लाहिड़ी (Pappi Lahiri) के मशहूर गाने ‘तेरे तो एल लग गए का इस्‍तेमाल किया.’

अदनान समी अब भारतीय नागरिक हैं. कुछ वर्षों पहले उन्‍हें भारतीय नागरिकता मिल गई थी. तभी से वो यहां परिवार सहित रह रहे हैं. पाकिस्‍तान की टीम ने खिताबी मुकाबले में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान इंग्लिश टीम ने एक ओवर पहले ही यह मुकाबला अपने नाम कर लिया.