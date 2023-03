AFG vs PAK- तीसरा टी20I जीतकर बोले शादाब खान, हमें पाकिस्तान की शान के लिए खेलना था

शारजाह में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज में आखिरकार पाकिस्तान को पहली जीत नसीब हो गई और वह क्लीन स्वीप की शर्मनाक हार से बच गया. तीन मैचों की सीरीज में पहले दो मैच हारने के बाद सोमवार को उस पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा था. लेकिन इस बार कार्यवाहक कप्तान शादाब खान के नेतृत्व में टीम ने जीत दर्ज की. इस जीत के बाद कप्तान शादाब ने कहा कि इस मैच में उनकी टीम को पाकिस्तान की शान के लिए खेलना था और आज उनकी टीम ने ऐसा ही खेल दिखाया.

पाकिस्तान ने तीसरे टी20I में 66 रन की जीत दर्ज की. पाकिस्तान के लिए शादाब खान ने सिर्फ 17 गेंदों में 28 रन बनाए और तीन विकेट लेकर जीत में अपना योगदान दिया. उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले दो मैच हारने के बावजूद जीत के साथ सीरीज को समाप्त करना चाहता था.

प्लेयर ऑफ द मैच बने शादाब ने मैच के बाद कहा, ‘हम जीत के साथ सीरीज को समाप्त करना चाहते थे और हमने ऐसा किया. हमें परिस्थितियों से अभ्यस्त होना था और हमारे बल्लेबाज ऐसा करने में सफल रहे. हमें पाकिस्तान की शान के लिए खेलना था और हमने वैसा किया. इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को मौका देना था. उम्मीद है कि इन मैचों से उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, जो उन्हें लम्बे सफर में फायदा देगा.’