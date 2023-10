अफगानिस्तान की टीम बुधवार को भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला खेल रही है. दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम पर यह मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में अफगानिस्तान की टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. इस बीच मैच की शुरुआत से पहले अफगानिस्तान और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने शनिवार और बुधवार को अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए 2 मिनट का मौन रखा.

अफगानिस्तान में शनिवार को हेरात इलाके में बहुत शक्तिशाली भूकंप आया था. हेरात इलाके में आए इस भूकंप में 2 हजार से अधिक लोगों ने जान गंवाई थी. पूरे के पूरे गांव इस भूकंप के चलते जमींदोज हो गए थे. हालिया इतिहास में यह सबसे शक्तिशाली भूकंप था. बुधवार को भी तेज भूकंप आया. चाहक गांव में करीब 700 गांव भूकंप की भेंट चढ़ गए. इसने बीते दिनों की याद से लोगों को दहला दिया. हालांकि बुधवार की घटना में किसी जनहानि की बात सामने नहीं आई है. लोगों को पहले ही शेल्टर में ले जाया गया था.

