T20 World Cup 2026: अफगानिस्तान ने जीत के साथ खत्म किया विश्वकप का सफर, कनाडा को 82 रन से मिली हार

T20 World Cup 2026 AFG Vs CAN:टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन हरा दिया है

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान ने कनाडा को 82 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की. दोनों टीमें पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थीं, इसलिए यह मैच औपचारिक था. इसके बावजूद अफगानिस्तान ने मजबूत प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 200 रन बनाए. जवाब में कनाडा की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 118 रन ही बना सकी और मैच हार गई.

इब्राहिम जादरान की शानदार पारी से बना बड़ा स्कोर

अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जादरान ने शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने 56 गेंदों में नाबाद 95 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के लगाए. उन्हें एक जीवनदान भी मिला, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया. उनके अलावा सेदिकुल्लाह अटल ने 44 रन बनाए, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने 30 रन का योगदान दिया. जादरान और अटल के बीच तीसरे विकेट के लिए 95 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिससे टीम का स्कोर 200 तक पहुंच गया.

कनाडा के गेंदबाजों ने भी दिखाया संघर्ष

कनाडा के गेंदबाजों ने शुरुआत में कुछ विकेट जरूर लिए, लेकिन वे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह रोक नहीं सके. जसकरण सिंह ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 52 रन देकर 3 विकेट लिए. वहीं तेज गेंदबाज डिलन हेलिगर को 1 विकेट मिला. हालांकि अन्य गेंदबाजों पर अफगान बल्लेबाजों ने खुलकर रन बनाए. कनाडा की टीम अफगानिस्तान को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने में सफल नहीं हो पाई.

मोहम्मद नबी और राशिद खान की शानदार गेंदबाजी

200 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कनाडा की टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी. अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा. अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 4 विकेट लिए. कप्तान राशिद खान ने भी 2 विकेट हासिल किए. कनाडा की ओर से हर्ष ठाकेर ने 30 रन और साद बिन जफर ने 28 रन बनाए, लेकिन टीम जीत के करीब नहीं पहुंच सकी.

जीत के साथ अफगानिस्तान ने खत्म किया सफर

अफगानिस्तान की टीम ने इस जीत के साथ टूर्नामेंट का अंत सकारात्मक तरीके से किया. बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया. खासकर जादरान की बल्लेबाजी और नबी की गेंदबाजी टीम की जीत में अहम रही. हालांकि दोनों टीमें आगे के दौर में नहीं पहुंच सकीं, लेकिन अफगानिस्तान ने इस मैच में अपनी ताकत दिखाते हुए जीत हासिल की और टूर्नामेंट को अच्छे नोट पर समाप्त किया.

