AFG vs PAK 1st ODI Match Report: पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत करने उतरे अफगानिस्तान को पहले ही मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम उसके सामने सिर्फ 202 रनों का ही लक्ष्य रख पाई थी. लेकिन उसके तेज गेंदबाज हारिस रौफ (Haris Rauf) की घातक गेंदबाजी के सामने वह धड़ाम से गिर गई और पाकिस्तान ने यहां 142 रनों के बड़े अंतर से यह मैच अपने नाम कर लिया.

श्रीलंका में शुरू हुई इस सीरीज का आज पहला वनडे हंबनटोटा में खेला गया. अफगानिस्तान की टीम यहां सिर्फ 59 के शर्मनाक स्कोर पर ऑलआउट हो गई. वनडे क्रिकेट में यह उसका दूसरा सबसे कम स्कोर है. इससे पहले वह साल 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 58 रनों पर ऑलआउट हो चुकी है. इस मैच में हारिस रौफ ने अपने करियर का बेस्ट स्पेल फेंकते हुए 18 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए.

पाकिस्तान ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. लेकिन अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआती झटके देकर उसे अपने फैसले पर सोचने पर मजबूर कर दिया. उसकी ओर से मुजीब उर रहमान ने 3, जबकि मोहम्मद नबी और राशिद खान ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. फजलहक फारूकी और रहमत शाह ने भी एक-एक विकेट अपने नाम किया.