जोनाथन ट्रॉट को मिला शानदार प्रदर्शन का इनाम, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बने रहेंगे

काबुल.अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने सोमवार को राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच जोनाथन ट्रॉट (Jonathan Trott) के अनुबंध को 2024 तक बढ़ाने की घोषणा की है. ट्रॉफ पिछले 18 महीने से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं. उनके मार्गदर्शन में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. इस साल होने वाले टी-20 विश्व कप को देखते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है.

जोनाथन ट्रॉट (Jonathan Trott) को जुलाई 2022 में अफगानिस्तान का हेड कोच बनाया गया था. उनके मार्गदर्शन में टीम ने टी-20 एशिया कप 2022 में शानदार प्रदर्शन किया. पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में जीत और बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत उनके मार्गदर्शन में टीम को मिली. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भी अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की. इस साल अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी-20 विश्व कप का आयोजन होना है, ऐसे में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जोनाथन ट्रॉट को इस प्रमुख टूर्नामेंट के लिए टीम के साथ बनाए रखा है.

🚨 ACB Extend Jonathon Trott’s Contract as the National Team’s Head Coach for 2024 🚨

