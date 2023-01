ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज से हटने की ICC से शिकायत करेगा अफगानिस्तान

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने बुधवार को कहा कि वह क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) की मार्च में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज से हटने के बारे में आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को पत्र लिखेगा. सीए ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उन्होंने मार्च में यूएई में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज से हटने का फैसला किया है, जो आईसीसी सुपर लीग का एक हिस्सा है.

सरकार के साथ और हाल ही में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, रोजगार और पार्कों-जिम तक पहुंचने की क्षमता पर प्रतिबंध लगाने की तालिबान की घोषणा के बाद यह निर्णय लिया गया. एबीसी ने यह भी कहा है कि अगर सीए उनकी पुरुष टीम के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलने का फैसला वापस नहीं लेता है तो वे ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (बीबीएल) में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों की भागीदारी पर फिर से विचार कर सकते हैं.

एसीबी ने कहा, “क्रिकेट आस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने का निर्णय आस्ट्रेलियाई सरकार से परामर्श और संभावित प्रवर्तन के बाद आ रहा है जो राजनीति के दायरे में प्रवेश करने और खेल का राजनीतिकरण करने का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है.”