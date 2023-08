पाकिस्तान की टीम ने तीसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान को 59 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम वनडे रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर पहुंच गई है. तीसरे वनडे मैच के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक समर्थक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एक दूसरे को धमकी देते नजर आए समर्थक:

वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों देश के समर्थक एक दूसरे को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं. श्रीलंका का क्रिकेट फैंस पाकिस्तान के समर्थन में टीम का झंडा और कैप लगाकर स्टेडियम में पहुंचा था, उसके साथ अफगानिस्तान का एक समर्थक कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है. दोनों खिलाड़ी के चेहरे से हावभाव से पता चल रहा है कि किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई है, हालांकि इस मामले को वहां मौजूद लोगों ने जल्दी ही सुलझा लिया. यह पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के समर्थक आपस में भिड़े हैं. पिछले सीजन के एशिया कप में भी दोनों देशों के समर्थकों के बीच जोरदार भिड़त हुई थी.