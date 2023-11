भारत के खिलाफ मैच हारने के बाद अफगानिस्तान को विश्व कप में आत्मविश्वास मिला: जोनाथन ट्रॉट

भले ही वनडे विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान मेजबान भारत से हार गया हो लेकिन अफगान टीम के मुख्य कोच जोनाथन ट्रॉट (Jonathan Trott) का मानना ​​है कि इस मैच ने उनकी टीम को बल्लेबाजी के नजरिए से कुछ आत्मविश्वास दिया, जिसने उन्हें चार मैच जीतने के लिए प्रेरित किया, जिनमें से नवीनतम नीदरलैंड के खिलाफ आ गया.

शुक्रवार को एकाना क्रिकेट स्टेडियम में, अफगानिस्तान ने 31.3 ओवर में 180 रन के मामूली लक्ष्य का पीछा किया, जिससे यह लगातार तीसरा क्लिनिकल रन-चेज़ बन गया और उनकी सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रहीं.

उन्होंने कहा, ”मुझे लगता है कि भारत के खिलाफ हमने टीम में थोड़ी फॉर्म देखी. जाहिर तौर पर हम मैच हार गए लेकिन फिर इससे हमें थोड़ा आत्मविश्वास मिला. मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज और फिर एशिया कप में कई करीबी मैच हार चुके हैं.”

ट्रॉट ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमें बस 1-1 या 2 से शुरुआत करने की जरूरत है और हमें वह आत्मविश्वास मिलेगा और हमारे कदमों में थोड़ा सुधार आएगा और हम उन करीबी मैच को जीत सकते हैं लेकिन अगर हमें मौका मिलता है तो मैच पर हावी भी हो सकते हैं.”

अफगानिस्तान, जो अब प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है, अपने आखिरी दो लीग चरण मैचों में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा. उन्होंने कहा, “कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें बेहतर बनाने की आवश्यकता है. हमें मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले मैच के लिए सुधार करने की जरूरत है.”

ट्रॉट ने कहा, “लेकिन मैंने बहुत सी अच्छी चीजें भी देखीं जो हमें अगले दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ अच्छी स्थिति में खड़ा करेंगी. काम करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन खुश होने के लिए भी बहुत कुछ है और कल एक और जीत और दो दिनों के अभ्यास के साथ मुंबई के लिए उड़ान भरने और मैच के लिए तैयार होने को लेकर उत्साहित हूं.”

कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और रहमत शाह के बीच साझेदारी के बारे में बात करते हुए, जिन्होंने अब पाकिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड के खिलाफ क्रमशः नाबाद 96, 58 और 74 रनों की साझेदारी की है.

ट्रॉट ने कहा, “यह सिर्फ खुद को अंदर लाने और स्कोर बनाने को न भूलने के बारे में है. वे सकारात्मक रहने की कोशिश कर रहे हैं और बाउंड्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कौशल के माध्यम से गेंदबाज पर अपने तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इंतजार कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं, जब उन्हें बाउंड्री लगाने का मौका मिलता है तो उसका फायदा उठाते हैं.”

कोच ने कहा, “मैंने सोचा कि जिस तरह से उन्होंने खेला – रहमत को बहुत निराशा हुई कि आपको अंत में पता नहीं चला. लेकिन मुझे लगा कि अज़मत जिस तरह से आये और अच्छा खेला वह शानदार था. वहां कप्तान को विजयी रन बनाते हुए और फिर से बल्लेबाजी करते हुए देखना अच्छा है.”

अफगानिस्तान पिचों को पहचानने और उसके अनुसार अपने गेंदबाजी कॉम्बिनेशन में बदलाव करने में भी बहुत अच्छा रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ चार स्पिनरों को खिलाने के बाद, अफगानिस्तान ने बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर नूर अहमद को शामिल किया, जबकि नवीन-उल-हक को बाहर रखा गया. ट्रॉट ने इसे गुणवत्तापूर्ण गेंदबाजी विकल्प होने के मामले में भाग्यशाली पक्ष बताया.

उन्होंने कहा, “हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास चुनने के लिए गुणवत्तापूर्ण खिलाड़ी हैं. बहुत सी टीमों में, आपके पास चार स्पिनरों को खिलाने का विकल्प या चार स्पिनरों की गुणवत्ता नहीं होती है. जिस तरह से नूर आए, मुझे लगा कि उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की, मुझे कहना चाहिए. लेकिन वह तब पुणे में नहीं खेले थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि स्पिन होने वाली है और वह इसमें शानदार थे.”

The race for the #CWC23 semi-final spots is heating up after Afghanistan victory over Netherlands https://t.co/hahqDskZud

— ICC (@ICC) November 3, 2023