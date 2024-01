IND vs AFG: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान; इब्राहिम जादरान बने रहेंगे कप्तान

शनिवार, 6 जनवरी को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति ने भारत के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए 19 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है. यूएई के खिलाफ अफगानिस्तान को 2-1 से सीरीज जिताने वाले इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran) भारत के खिलाफ भी अफगानिस्तान के कप्तान बने रहेंगे.

अफगानिस्तान के नियमित T20I कप्तान राशिद खान (Rashid Khan) को टीम में शामिल किया गया है. हालांकि उनके किसी भी मैच का हिस्सा लेने की उम्मीद कम क्योंकि वह हाल ही में हुई पीठ की सर्जरी से उबर रहे हैं.

मुजीब उर रहमान, जो हाल ही में यूएई के खिलाफ आयोजित तीन मैचों की टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे, भारत का सामना करने के लिए टीम में वापस आए हैं. इकराम अलीखिल को बैकअप विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में स्क्वाड में शामिल किया गया है

