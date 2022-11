2023 ODI World Cup: मैच रद्द होने के बाद भी अफगानिस्तान को मिला 2023 वर्ल्ड कप का टिकट, देखिए बाकी टीमों का हाल

2023 ODI World Cup: अफगानिस्तान और श्रीलंका (Afghanistan vs Sri Lanka) के बीच दूसरा वनडे मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. मैच क रद्द होने के बाद भी अफगानिस्तान ने अगले साल भारत में होने वाले 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अफगानिस्तान ने पहले वनडे में मेजबान श्रीलंका को 60 रनों से शिकस्त दी थी.

श्रीलंका के खिलाफ दूसरा वनडे मुकाबला रद्द होने के बाद अफगानिस्तान को पांच अंक मिले.अफगानिस्तान के अब 115 प्वांइट्स हो गए हैं और इसी के साथ उसने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग की अंकतालिका में सातवां स्थान सुरक्षित कर लिया है. इसके बाद अफगानिस्तान ने अब वर्ल्ड कप 2023 के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है. वर्ल्ड कप सुपर लीग की अंकतालिका की टॉप-8 टीमों को 2023 वर्ल्ड कप के लिए सीधे प्रवेश मिलेगा.

आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में 13 टीमें भाग ले रही हैं. इसमें हर टीम को एक जीत से 10 अंक और टाई/कोई नतीजा नहीं/रद्द हुए मैच से पांच अंक मिलते हैं. वहीं, मैच हारने वाली टीम को कोई अंक नहीं मिलता है. भारत मेजबान होने के नाते पहले ही वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालीफाई कर चुका है.