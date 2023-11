IND vs AFG: भारत का दौरा करेगी अफगानिस्तान, T20 सीरीज के शेड्यूल का हुआ ऐलान

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि अफगानिस्तान की टीम जनवरी 2024 की शुरुआत में तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए भारत का दौरा करेगी। तीन T20I मैच 11, 14 और 17 जनवरी को निर्धारित हैं. तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को मोहाली में खेला जाएगा, इसके बाद दूसरा और तीसरा मैच क्रमश: 14 और 17 जनवरी को इंदौर और बेंगलुरु में खेला जाएगा.

अफगानिस्तान और भारत एसीसी और आईसीसी इवेंट में एक-दूसरे का सामना कर चुके हैं. यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें मल्टी मैच व्हाईट बॉल सीरीज में शिरत करेंगी. अफगानिस्तान ने हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत का दौरा किया था, जहां उन्होंने इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ यादगार जीत दर्ज करने के बाद अंक तालिका में 6वां स्थान हासिल किया था.

AfghanAtalan are all set to meet Team India in a three-match T20I series in early January next year.

