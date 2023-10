पुणे: अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में अपनी तीसरी जीत हासिल की है. उसने सोमवार को बांग्लादेश के खिलाफ 242 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. इस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाएगा इसके लिए अफगानिस्तान की टीम ने एक रणनीति बनाई थी. इसके तहत यह लिखा गया था कि कब किस ओवर में कितना लक्ष्य हासिल करना है. यह सब एक वाइट बोर्ड पर लिखा गया था जो अफगानिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान लाइव टीवी पर दिखाया गया. इसके बाद यह तस्वीर वायरल हो गई. 18.5 ओवर में यह तस्वीर कैमरे की निगाह में आई और फिर इसे लाइव टीवी पर प्रसारित किया गया.

इस गणना के हिसाब से अफगानिस्तान को पहले 10 ओवरों में 50 रन हासिल करने थे और 20 ओवर में 100 रन तक पहुंचना था. 30 ओवर में 150 और 40 ओवर में 200. साथ ही यह भी लिखा गया था कि 242 रन के लक्ष्य को 48वें ओवर में हासिल करना है. इससे टीम की बल्लेबाजी की रणनीति के बारे में पता चला. साथ यह भी कि कैसे अफगानिस्तान इस लक्ष्य को किस्तों में हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहा था.

हालांकि अफगानिस्तान ने शुरुआत में अच्छा खेल दिखाया. 10 ओवर के बाद उसका स्कोर एक विकेट पर 50 रन था. हालांकि 20वें ओवर में उसने दो विकेट पर 87 रन बनाए थे. लक्ष्य को ऐसे छोटे-छोटे पड़ावों में बांटने का फायदा यह होता है कि टीम पर अतिरिक्त दबाव नहीं आता. साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि कैसे छोटे-छोटे पड़ाव पार कर बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

📸: Enjoy these snapshots from AfghanAtalan’s batting and the post-match scenes in Pune! 🤩#AfghanAtalan | #CWC23 | #AFGvSL | #WarzaMaidanGata pic.twitter.com/wedaJHA5aM

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 30, 2023