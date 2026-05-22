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पाकिस्तान को टेस्ट में 2-0 से पीट जिम्बाब्वे की ओर चली बांग्लादेश, खेलेगी तीनों फॉर्मेट की सीरीज

घरेलू टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 से पीटने के बाद बांग्लादेश की टीम अब जिम्बाब्वे दौरे की तैयारी करेगी. जिम्बाब्वे क्रिकेट ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी.

Published date india.com Published: May 22, 2026 6:16 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
ban beat pak
बांग्लादेश का जिम्बाब्वे दौरा तय @BCB/x

क्रिकेट फील्ड में लगातार खुद को मजबूत बना रही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-0 से पीट दिया है. टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान पर यह उसकी लगतार चौथी टेस्ट जीत है. इससे पहले उसने पाकिस्तान को साल 2024 में उसके घर में 2 टेस्ट की सीरीज में धोया था. अब बांग्लादेश अफ्रीकी महाद्वीप का दौरा करेगी, जहां उसे जिम्बाब्वे के खिलाफ फुल टूर करना है. यहां दोनों टीमें तीनों फॉर्मेट की तीन सीरीज खेलेंगी. हालांकि लाल गेंद के फॉर्मेट में दोनों के लिए एकमात्र टेस्ट मैच रखा गया है. बांग्लादेश को यह दौरा जून-जुलाई के दौरान करना है.

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने कहा, ‘हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बांग्लादेश की टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर आ रही है. हमें उम्मीद है कि यह सभी फॉर्मेट में एक बहुत ही मुकाबले वाली और रोमांचक सीरीज होगी. यह दौरा हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद, हमारे घरेलू मैदानों पर एक बार फिर टॉप-लेवल का इंटरनेशनल क्रिकेट लौट रहा है. बताया कि टिकट और ब्रॉडकास्ट से जुड़ी जानकारी बाद में दी जाएगी.’

बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर गिवमोर माकोनी ने कहा, ‘हमारे समर्थकों के पास उन उपलब्धियों पर गर्व करने की हर वजह है जो हमने हाल के महीनों में हासिल की हैं. हम एक बार फिर हरारे और बुलावायो में फैंस को टीम का हौसला बढ़ाते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.’

जिम्बाब्वे क्रिकेट ने बताया कि साउथ अफ्रीका के पूर्व फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर क्विंटन फ्रेंड, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले सीनियर पुरुष नेशनल टीम के साथ कंसल्टेंट बॉलिंग कोच के तौर पर काम करेंगे. बांग्लादेश के खिलाफ यह सीरीज इस साल जिम्बाब्वे की पहली घरेलू सीरीज होगी. साथ ही, यह आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में सुपर आठ चरण तक पहुंचने के उनके ऐतिहासिक सफर के बाद पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी.

जिम्बाब्वे ने आखिरी बार 2022 में बांग्लादेश की मेजबानी की थी. उस दौरे पर जिम्बाब्वे वनडे और टी20 सीरीज में 2-1 से विजयी रही थी. पिछले साल बांग्लादेश में हुई दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भी दोनों टीमें आमने-सामने थीं. यह सीरीज 1-1 से बराबर रही थी. जिम्बाब्वे ने पहले मैच में तीन विकेट से जीत हासिल की थी- यह चार साल में टेस्ट क्रिकेट में उसकी पहली जीत थी.

दौरे की शुरुआत 28 जून से 2 जुलाई तक हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होने वाले टेस्ट मैच से होगी. तीन वनडे मैच 6, 9 और 11 जुलाई को खेले जाएंगे. इसके बाद दोनों टीमें बुलावायो जाएंगी, जहां क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में 15, 17 और 19 जुलाई को टी20 सीरीज खेली जाएगी.

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(एजेंसी से)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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