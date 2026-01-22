  • Hindi
T20 वर्ल्ड कप से हटकर बांग्लादेश ने अपने ही पैर पर मारी कुल्हाड़ी, ICC से होगा 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान

भारत में खेलने या नहीं खेलने को लेकर अपनी नाक का सवाल बना चुकी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह फैसला उसे आर्थिक रूप से भी तगड़ी चोट पहुंचाएगा. बांग्लादेश को सीधे-सीधे 250 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

BAN Beat India
बांग्लादेश क्रिकेट टीम @ICC

बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup 2026) से बाहर होने का फैसला तो कर लिया है. लेकिन अब उसे इस फैसले की भारी कीमत भी चुकानी होगी. पहली बार बांग्लादेश किसी आईसीसी टूर्नामेंट का बहिष्कार कर रहा है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी सोच वाले लोगों का दबदबा है और शेख हसीना के नेतृत्व वाली वहां की लोकतांत्रिक सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां स्थितियां हर लिहाज से गंभीर हो रही हैं. बांग्लादेश में इन दिनों मोहम्मद यूसुफ के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सुरक्षा चिंताओं को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए कड़ा रख अपनाया. लेकिन इसके वित्तीय नुकसान के लिए भी अब उन्हें तैयार रहना होगा.

BCB को 250 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

टी20 वर्ल्ड कप से हटने के इस सख्त फैसले की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को भारी कीमत चुकानी होगी. उन्हें ICC से मिलने वाले सालाना राजस्व से इसकी कीमत चुकानी होगी. उसे ICC से सालाना 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 247 करोड़ भारतीय रुपये या फिर करीब 325 करोड़ बांग्लादेश टका का नुकसान हो सकता है. यह रकम उसे इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद (ICC) के सालाना राजस्व से मिलती है. इसके अलावा प्रसारण अधिकारों और स्पॉन्सरशिप से होने वाली आय का नुकसान भी जोड़ दिया जाए तो मौजूदा वित्त वर्ष में कुल आय में करीब 60 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा की गिरावट आ सकती है.

भारत भी रद्द कर सकता है अपना बांग्लादेश दौरा

इसका संयुक्त असर यह भी हो सकता है कि भारत अगस्त–सितंबर में बांग्लादेश का दौरा नहीं करे, जबकि उस सीरीज के टीवी प्रसारण अधिकार कम से कम अन्य देशों के साथ होने वाले 10 द्विपक्षीय मुकाबलों के बराबर माने जाते हैं.

BCB अध्यक्ष बुलबुल भाई की साख पर पलीता

बांग्लादेश में तीन सप्ताह बाद 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं. एक स्थिर सरकार के गठन के बाद जमात समर्थक और आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल नजरुल भले ही हाशिये पर चले जाएं, लेकिन यह शर्मिंदगी BCB के अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर अमीनुल इस्लाम बुलबुल (बुलबुल भाई) के लिए लंबे समय तक एक कड़वा अनुभव बनी रहेगी.

नजरुल ने नहीं पूछी BCB की राय

पिछले तीन हफ्तों से बांग्लादेश क्रिकेट में हो रही घटनाओं पर सक्रिय रूप से नजर रख रहे बीसीबी के एक सूत्र ने कहा कि एक बार जब नजरुल ने अपना फैसला सुना दिया तो रुख में बदलाव का कोई रास्ता नहीं था. नजरुल सरकारी खेल सलाहकार होने के साथ कानूनी सलाहकार भी हैं.

मीटिंग में मौजूद थे खिलाड़ी लेकिन कोई कुछ नहीं बोला

सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘आज जब वे आसिफ नजरुल से मिले तो ज्यादातर सरकारी सलाहकार ने बात की और बुलबुल भाई ने कभी-कभी टिप्पणी की. खिलाड़ी ज्यादातर चुप रहे. सीनियर खिलाड़ियों को लगता है कि अगर तमीम इकबाल जैसे कद के किसी व्यक्ति का अपमान किया जा सकता है तो उन्हें और भी बड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है.’

T20 वर्ल्ड कप से हटकर BCB अध्यक्ष निराश

बैठक के बाद बुलबुल निराश दिखे क्योंकि वह नजरुल को मना नहीं पाए थे. बुलबुल ने कहा, ‘इस स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश शायद वर्ल्ड कप में नहीं जा पाएगा, या बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया गया है, फिर भी हम विश्व कप में खेलने की पूरी कोशिश करेंगे.’ लेकिन जिस किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, वह जानता है कि पूर्व राष्ट्रीय कप्तान की बात में कोई भरोसा नहीं झलक रहा था.

अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट नहीं करा पाया BCB

बांग्लादेश क्रिकेट जगत में बुलबुल ने अपनी साख खो दी है क्योंकि कई लोगों को उम्मीद थी कि वह आईसीसी में अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल करके कम से कम मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने की कोशिश करेंगे.

बांग्लादेश के लिए इतिहास रच सकते थे लिट्टन दास

लिटन दास जैसे खिलाड़ी के लिए यह अपने देश की कप्तानी करने का जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था. 32 की उम्र के करीब पहुंच चुके लिटन को नहीं पता कि दो साल बाद उनकी फॉर्म और फिटनेस उन्हें एक और टी20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका देगी या नहीं. और सबसे अहम बात, अगर वह खिलाड़ी के रूप में उपलब्ध भी रहें तो क्या वह कप्तान बने रहेंगे?

IPL से मुस्तफिजुर की छुट्टी से बिगड़ती चली गई बात

सोशल मीडिया पर राय बंटी हुई है, लेकिन बांग्लादेश की बड़ी आबादी का मानना है कि नजरुल ने सही कदम उठाया है. मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर किए जाने के मुद्दे को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए टीम को भारत भेजने से रोका जाना चाहिए था. दिलचस्प बात यह है कि आगामी चुनावों के बाद सत्ता में आने की प्रबल दावेदार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने इस मुद्दे पर खुलकर कोई राय नहीं रखी है. माना जा रहा है कि जनता की भावना भारत यात्रा के खिलाफ है और पार्टी तटस्थ रुख बनाए रखना चाहती है. इन सबके बीच सबसे ज्यादा नुकसान खिलाड़ियों का होना है, जो एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर खेलने का सुनहरा मौका गंवा रहे हैं.

(एजेंसी: भाषा)

