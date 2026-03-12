Hindi Cricket Hindi

बांग्लादेश से मिली करारी शिकस्त के बाद फिर Viral हुआ PAK क्रिकेटर रिजवान का बयान-'मैं नहीं देखता भारत का मैच'- देखें VIDEO

Cricket News Hindi: बाग्लादेश ने पहले ODI मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया. एकदिवसीय क्रिकेट में पाकिस्तान का यह सबसे कम स्कोर भी है.

पाकिस्तान को पहले ODI में बांग्लादेश से मिली करारी शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान (Muhammad Rizwan) भारत का मैच नहीं देखने के अपने पुराने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं. नेट्स सेशन के दौरान एक रिपोर्टर से बातचीत में रिजवान से इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत के शानदार प्रदर्शन के बारे में पूछा गया था. सवाल का जवाब देते हुए रिजवान ने कहा था, ‘सॉरी, मैं उनके मैच नहीं देखता.’ तीन मैचों की सीरीज के पहले ODI में बांग्लादेश से पाकिस्तान की करारी हार के बाद इस कमेंट पर फिर से ध्यान गया. रिजवान खुद मैच के दौरान जूझते नजर आए. उन्होंने 20 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन-अप दबाव में बिखर गई.

114 पर सिमट गई पाकिस्तान

मीरपुर में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान 30.4 ओवर में सिर्फ 114 रन पर सिमट गया. यह बांग्लादेश के खिलाफ उसका सबसे कम ODI स्कोर था. यह गिरावट एक अच्छी शुरुआत के बाद आई, जब मेहमान टीम ने पहला ब्रेकथ्रू मिलते ही जल्दी-जल्दी विकेट गंवा दिए. बांग्लादेश के युवा पेसर नाहिद राणा मैच की स्टार रहे. उन्होंने शानदार स्पेल डालकर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. 23 साल के इस खिलाड़ी ने 24 रन देकर 5 विकेट चटकाए. ODI में नाहिद का यह पहला फाइव-विकेट हॉल है. राणा ने साहिबजादा फरहान, शमील हुसैन, माज सदाकत, रिजवान और सलमान आगा को आउट किया, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 69-5 हो गया.

During practice, Mohammad Rizwan talked about Pakistan’s World Cup exit and said the team was eliminated because of Net Run Rate. pic.twitter.com/dbG66Yq651 — Inzimam (@I_Engr56) March 6, 2026

बांग्लादेश की आसान जीत

कप्तान मेहदी हसन मिराज ने भी गेंद से अहम भूमिका निभाई. उन्होंने तीन विकेट लिए, जबकि तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने एक-एक विकेट चटकाए. पारी के आखिर में पाकिस्तान के लिए सिर्फ फहीम अशरफ, जिन्होंने 37 रन बनाए कुछ बचाव कर पाए. इसके बाद बांग्लादेश ने छोटे से टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया. बांग्लादेश ने सिर्फ 15.1 ओवर में 115 रन बनाकर आठ विकेट से शानदार जीत हासिल की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. सलामी बल्लेबाज तनजीद हसन ने 42 गेंदों पर नाबाद 67 रन बनाकर नजमुल हुसैन शान्तो (27) के साथ 82 रन की साझेदारी कर मेजबान टीम को शानदार जीत दिलाई.

नाहिद ने शॉन टेट को दिया गेंदबाजी का श्रेय

मैच के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नाहिद राणा ने कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो, टेट एक बेहतरीन कोच हैं. वह हमारे साथ एक कोच की तरह ही नहीं, बल्कि दोस्त की तरह भी पेश आते हैं. वह हमेशा हमसे कहते हैं कि अपनी ताकत पर टिके रहें और किसी चीज की जरूरत हो तो उन्हें बताएं. वह कहते हैं, ‘तुम्हें जो भी चाहिए, बस मुझे बताओ. मैं तुम्हें गाइड करने के लिए यहां हूं. तुम मैदान पर खेलोगे, मैं तुम्हें प्लान दूंगा. तुम्हें उसे पूरा करना है और मैच जीतना है. वह हमेशा हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं.’

140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी कर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान करने वाले नाहिद ने पहली बार वनडे में 5 विकेट लेने के बाद कहा, ‘ईमानदारी से कहूं तो, मैं स्पीड के बारे में ज्यादा नहीं सोचता. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तेजी से ज्यादा स्किल मायने रखती है. इसलिए मैं अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर और काम करने की कोशिश कर रहा हूं.’

