आयरलैंड-इंग्लैंड की हार के बाज जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया, सिकंदर रजा बोले- सीरीज में बराबरी का होगा मुकाबला

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने कहा कि जैसे भारत इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है वैसे ही जिम्बाब्वे भी गुजर रहा है.ऐसे में यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बराबरी वाली होगी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/cricket-hindi/after-ireland-and-england-lose-india-tour-of-zimbabwe-sikandar-raza-says-equal-chances-for-both-team-8479846/ Copy

सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे टीम के कप्तान @ICC

पिछले 7 T20I मैचों से एक मैच नहीं जीता भारत

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को अभी तक पहली जीत का इंतजार

जिम्बाब्वे में 3 T20I मैचों की सीरीज, क्या यहां खुलेगा जीत का खाता!

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा बोले- सीरीज में देंगे बराबर की टक्कर

आयरलैंड और इंग्लैंड में मुंह की खाने के बाद भारतीय टीम अब 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे दौरे पर है. टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद भारत ने खेले 7 टी20 I मैचों से जीत के दर्शन नहीं किए हैं. उसे आयरलैंड ने 0-2 से धोया और इसके बाद वह इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20I मैचों की सीरीज में 0-4 से हार गई. ऐसे में आसान माने जाने वाला जिम्बाब्वे दौरा उसके लिए अहम है. हालांकि, जिम्बाब्वे सीरीज भी भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाली. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने सीरीज से पहले कहा है कि दोनों टीमों के पास जीत के लिए बराबर मौके होंगे.

रजा ने स्टार स्पोर्ट्स से कहा, ‘इस सीरीज में दोनों देशों के पास जीतने के बराबर मौके होंगे. मैं एक बात को लेकर आश्वस्त हूं कि जिम्बाब्वे लगातार बहुत ही रोमांचक क्रिकेट खेल रहा है. इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह सीरीज बहुत मनोरंजक होगी. मुझे लगता है कि जहां तक ​​जीतने या हारने की बात है, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों देशों के पास सीरीज जीतने का बराबर मौका है.’

रजा ने कहा, ‘मुझे लगता है कि भारत की तरह जिम्बाब्वे भी बदलाव की दौर से गुजर रहा है. इसलिए मुझे नहीं लगता है कि सीरीज एकतरफा होगी.’

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम के लिए जिम्बाब्वे दौरा बेहद अहम है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए जिम्बाब्वे दौरा एक बड़ी चुनौती है. श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने के बाद टीम इंडिया आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवा चुकी है. ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रेयस अय्यर को पहली सीरीज जीत की तलाश है.

भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक 10 टी20 मैच खेले गए हैं. भारतीय टीम ने इनमें से 7 मैच जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे को 3 मैचों में जीत मिली है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज के मैच 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को खेले जाएंगे. तीनों मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेले जाएंगे.

(एजेंसी: आईएएनएस)