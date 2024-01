Who is Agni Chopra? कौन है '12वीं फेल' डायरेक्टर का लाल जो रणजी के रण में ठोक रहा है ताल, जड़ा लगातार दूसरा शतक

Hindi Cricket Hindi

Who is Agni Chopra? 25 साल के अग्नि ने मैच के पहले दिन शनिवार को 164 शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 150 गेंदो का सामना करते हुए 21 चौकों और तीन छक्के लगाए.

Who is Agni Chopra? देश में इस समय रणजी ट्रॉफी 2023-24 सीजन (Ranji Trophy 2023-24) के मुकाबले खेले जा रहे हैं. 05 जनवरी से शुरू हुआ यह टूर्नामेंट 14 मार्च 2024 तक खेला जाएगा और इसमें कुल 137 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट के इस सीजन में मिजोरम की टीम अपना दूसरा मैच नागालैंड (Mizoram vs Nagaland) के खिलाफ खेल रही है. मिजोरम के लिए अग्नि चोपड़ा (Agni Chopra) लगातार दूसरा शतक ठोक चुके हैं. 25 साल के अग्नि ने मैच के पहले दिन शनिवार को 164 शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 150 गेंदो का सामना करते हुए 21 चौकों और तीन छक्के लगाए. उनकी इस शतकीय पारी के दम पर मिजोरम की अपनी पहली पारी में 356 रन का मजबूत स्कोर बनाने में सफल रहा. अग्नि के अलावा मोहित जांगड़ा ने भी निचलेक्रम में 113 रन की नाबाद शतकीय पारी खेली.

अग्नि चोपड़ा, ’12वीं फेल’ डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा (filmmaker Vidhu Vinod Chopra) के बेटे हैं और वह रणजी के रण में लगातार तहलका मचा रहे हैं. अग्नि का जन्म 4 नवंबर 1998 को अमेरिका के डेट्रॉइट, मिशिगन में हुआ था. वह फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा और प्रसिद्ध लेखिका अनुपमा चोपड़ा के बेटे हैं. अग्नि के पिता विधु फिलहाल 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई अपनी फिल्म ’12वीं फेल’ की सफलता का आनंद ले रहे हैं.

अग्नि ने जूनियर रैंक में मुंबई के साथ अपने करियर की शुरुआत की और कूच बिहार ट्रॉफी के कुछ मैचों में प्रदर्शन के दम पर रणजी में डेब्यू किया. मुंबई टीम में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद अग्नि ने मिजोरम की ओर से खेलने का फैसला किया. उन्होंने मिजोरम के लिए अपना पहला मैच पिछले अक्टूबर में छत्तीसगढ़ के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किया था. हालांकि वह वहां केवल पांच रन ही बना पाए थे. अग्नि ने अब तक सात लिस्ट-ए और टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने क्रमश: 174 और 234 रन बनाए हैं.

अग्नि ने मिजोरम के लिए रणजी में डेब्यू करते हुए सिक्किम के खिलाफ 164 रन की शानदार तूफानी पारी खेली. उनके इस शतक के बावजूद मिजोरम की टीम अपनी पहली पारी में 214 रन ही बना सकी उसे फॉलोऑन का सामना करना पड़ा. इसके बाद मिजोरम की टीम दूसरी पारी में 397 रन बनाने में सफल रही. अग्नि ने दूसरी पारी में भी 92 रनों का योगदान दिया. अग्नि की साहसिक पारी के बावजूद, मिजोरम को सिक्किम के खिलाफ चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा.