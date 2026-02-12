  • Hindi
वायरल वीडियो- बेटे की खातिर रो पड़ा पाकिस्तानी क्रिकेटर, कभी लोग कहते थे पाकिस्तान का 'विराट कोहली'

पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाज अहमद शहजाद एक शो में अपने बेटे की बात याद कर रो पड़े. वह क्रिकेट खेलने पर बात कर रहे थे.

Published: February 12, 2026 5:50 PM IST
Ahmad Shazad
अहमद शहजाद @PCB

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान रविवार को भारत के खिलाफ होने वाले हाई-वॉल्टेज मुकाबले के लिए तैयारियों में जुटा है. इस बीच पाकिस्तान के एक पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो है, जिसमें वह रो पड़े हैं और फिर अचानक शो से उठकर बाहर चले जाते हैं. इस शो का जो क्लिप वायरल हो रहा है उसमें बस इतना ही दिख रहा है कि वह अपने बेटे के बारे में कोई बात शो में आए फैन्स को बताते हैं और फिर अचानक भावुक हो उठते हैं. उनकी आंख से आंसू बह रहे हैं और वह रुंधे गले से बताते हैं कि आखिर उनका बेटा उनसे क्या चाहता है.

बता दें इस शो में शहजाद के साथ पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर भी साथ बैठे हैं, जो उन्हें रोता देख उनके हाथ पर हाथ रख हिम्मत बढ़ाते हैं. बता दें दरअसल 34 वर्षीय शहजाद अब क्रिकेट मैदान पर नहीं दिख रहे है. साल 2024 के बाद से वह किसी भी फॉर्मेट में कोई मैच तक नहीं खेले हैं.

वह 2020/21 में आखिरी बार अपने देश की टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग(PSL) में खेले थे.2023-24 तक बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में वह खेले. लेकिन इसके बाद फ्रैंचाइजी क्रिकेट में उन पर दाव लगना बंद हो गया. इसके बाद साल 2024 तक वह घरेलू क्रिकेट से भी बाहर हो गए. एक शो में जब उनसे उनके फ्यूचर प्लान पूछे गए तो वह बेटे की बात को याद कर भावुक हो गए.

शहजाद ने कहा, ‘वह सिर्फ 9 साल का है और वह मुझे अब खेलते देखना चाहता है.’ इसके बाद वह अपने आंसू नहीं रोक पाए. इसे देख शो के एंकर ने उन्हें गले लगा लिया. इसके बाद उन्होंने कहा, ‘मेरा बेटा बड़ा हो गया है और वह मेरा दिल रखने के लिए कहता है- मुझे याद है कि आप खेलते थे. लेकिन मैं आपको अब अच्छी तरीके से याद रख पाऊंगा. बस अब यही एक चीज है जो मेरे दिल को लगी. वरना मैं अपने निर्णयों से खुश हूं. मैंने अपने आदर्शों पर क्रिकेट खेली तो हां यह फील होता है.’

बता दें पाकिस्तान के लिए 13 टेस्ट, 81 वनडे और 59 टी20I मैच खेलने वाले अहमद शहजाद की तुलना कभी भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से होती थी. क्रिकेट की दुनिया में तब उन्हें विराट कोहली का भाई कहा जाता था क्योंकि उनके नयन-नक्ष और हाव भाव विराट कोहली से काफी मिलते जुलते थे. समय के साथ-साथ विराट क्रिकेट के मैदान पर छाते चले गए और शहजाद पाकिस्तान क्रिकेट की गुमनामियों खोते चले गए. वैसे वह टेस्ट में 3, वनडे में 6 और टी20I में 1 शतक जमा चुके हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं

