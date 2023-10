Hindi Cricket Hindi

Aiden Markram Now Holds The Record For The Fastest World Cup Century South Africa Vs Sri Lanka Icc Cricket World Cup 2023

Aiden Markram ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, जड़ा ODI World Cup इतिहास का सबसे तेज शतक

Aiden Markram holds the record for the fastest World Cup century: एडन मारक्रम ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में केवल 49 गेंदों पर ही अपनी सेंचुरी जड़ दी. उन्होंने 14 चौकों और तीन छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा कर लिया.

Aiden Markram

नई दिल्ली: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup 2023) के चौथे मैच में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका (SA VS SL) की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मारक्रम (Aiden Markram) ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. मारक्रम ने वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया है.

29 साल के मारक्रम का यह 57वां वनडे मैच है. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में केवल 49 गेंदों पर ही अपनी सेंचुरी जड़ दी. उन्होंने 14 चौकों और तीन छक्कों की मदद से अपना शतक पूरा कर लिया. मारक्रम से पहले वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड आयरलैंड के केविन ओब्रायन के नाम था, जिन्होंने बेंगलुरु में 2011 वर्ल्ड में इंग्लैंड के खिलाफ केवल 50 गेंदों पर ही शतक जड़ दिया था.

लेकिन अब मारक्रम ने केवल 49 गेंदों पर ही शतक लगाकर वर्ल्ड इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ दिया. श्रीलंका के खिलाफ इस मैच में साउथ अफ्रीका के तीन बल्लेबाजों ने शतक लगाया, जोकि वनडे क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वनडे की एक ही पारी में तीन बल्लेबाजों में शतक लगाया है. मारक्रम से पहले क्विंटन डिकॉड (100) और रासी वैन डेर डुसेन (108) ने भी शतक बनाया.

वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक (सबसे कम गेंद)

49 – एडेन मारक्रम vs श्रीलंका, दिल्ली, 2023

50 – केविन ओ’ब्रायन vs इंग्लैंड, बेंगलुरु, 2011

51 – ग्लेन मैक्सवेल vs श्रीलंका, सिडनी, 2015

52 – एबी डिविलियर्स vs वेस्टइंडीज, सिडनी 2015.

वहीं, मारक्रम अब साउथ अफ्रीका के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले मार्क बाउचर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पोटचेफस्ट्रूम में 2006 में 44 गेंदों पर जबकि एबी डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जोहानिसबर्ग में 2015 में 31 गेंदों पर शतक बनाया था.

