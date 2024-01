IND vs SA: केपटाउन की खतरनाक पिच पर एडेन मारक्रम ने जड़ा 2024 का पहला टेस्ट शतक

केपटाउन की वो पिच जहां एक दिन में 23 विकेट गिर चुके थे, उसी पिच पर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एडेन मारक्रम ने 2024 का पहला टेस्ट शतक जड़ अपनी टीम को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मारक्रम ने 99 गेंदो पर अपना शतक पूरा किया.

न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल मारक्रम ने 36 (51) रन के स्कोर पर डेविड बेडिंघम के साथ की. दिन की शुरुआत में मेजबान टीम का स्कोर 62/3 था.

दिन की शुरुआत में जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में बेडिंघम को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई. भारत को दूसरी सफलता भी बुमराह ने ही दिलाई जिन्होंने 22वें ओवर की पहली गेंद पर काइल वेरिन को सिराज के हाथों कैच आउट किया. इस बीच मारक्रम एक छोर से पारी संभाले रहे.

मारक्रम भारतीय तेज गेंदबाजों के स्पेल को झेलते हुए एक छोर पर टिके रहे लेकिन दूसरे एंड पर मार्को यान्सन और फिर केशव महाराज बुमराह के शिकार बने. इस बीच भारतीय टीम ने मारक्रम को एक जीवनदान दिया.

KL Rahul has dropped the best batsman of this match Aiden Markram.

God, we don’t want one more . pic.twitter.com/v1buEYjD9U

