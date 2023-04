WATCH: एडेन मार्कराम ने 'जोंटी रोड्स' बनकर लपके तीन शानदार कैच-VIDEO

आईपीएल 2023 का 25वां मैच आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद (MI vs SRH)के बीच खेला जा रहा है. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी. सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन मार्कराम (Aiden Markram) ने इस मुकाबले में फील्डिंग में कमाल कर दिया. मार्कराम ने मुकाबले के दौरान तीन शानदार कैच लपके.

मैच में मुंबई के पहले 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में कप्तान मार्कराम ने अहम योगदान दिया. उन्होंने शानदार फील्डिंग करते हुए मुंबई के सलामी जोड़ी के अलावा सूर्या का बेहतरीन कैच लपका.

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम को कप्तान रोहित शर्मा और इशान किशन की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरूआत दी. दोनों ने 4.3 ओवर के भीतर ही 41 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए. हालांकि रोहित शर्मा 5वें ओवर में टी नटराजन की गेंद पर एक खराब शॉट खेलकर 28 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. हैदराबाद के कप्तान मारक्रम ने रोहित का कैच लपका.

रोहित के आउट होने के बाद भी ईशान किशन का बल्ला लगातार रन उगलता रहा. इस तरह मुंबई के खाते में 11 ओवर में 1 विकेट पर 87 रन लग गए. इसके बाद 12वें ओवर में कप्तान मार्कराम ने तेज गेंदबाज मार्को यानसन को गेंद थमाई जो एक बेहतरीन फैसला साबित हुआ.

यानसन ने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक इशान किशन को कैच आउट करवाया और फिर 5वीं गेंद पर सूर्यकुमार को भी चलता किया. दिलचस्प बात ये रही कि इशान और सूर्या का कैच भी मारक्रम ने लपका. इस तरह मुंबई के तीन खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने का काम मारक्रम ने अपने दम पर कर दिखाया.