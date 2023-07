वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल; अजिंक्य रहाणे ने किया इशारा

बुधवार से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले टीम इंडिया के उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने कहा है कि भारत के नए नंबर तीन बल्लेबाज चुनना सरल और स्पष्ट है. दरअसल सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) के स्क्वाड से बाहर होने के बाद टेस्ट प्लेइंग इलेवन में नंबर-3 का स्पॉट खाली है.

हालांकि डोमिनिका टेस्ट में पुजारा की जगह कौन बल्लेबाजी करेगा, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन ऐसा लगता है कि चेतेश्वर पुजारा की अनुपस्थिति में यशस्वी जयसवाल (Yashasvi Jaiswal) को मौका मिलेगा. प्री-मैच कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, रहाणे को लगता है कि यह किसी के लिए अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर है.

उन्होंने कहा, “निश्चित रूप से, किसी ऐसे खिलाड़ी के लिए मौका है जो पुजारा की जगह पर खेलेगा. यह उस खिलाड़ी के लिए अच्छा प्रदर्शन करने का एक शानदार मौका है. मुझे यकीन नहीं है कि तीसरे नंबर पर कौन खेलेगा, लेकिन जो भी खेलेगा, मुझे यकीन है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेगा. मुझे लगता है कि हम सभी खिलाड़ी काफी अनुभवी हैं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इस समय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं.”