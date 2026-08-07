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अभी पिच से रिटायरमेंट नहीं ले रहे अजिंक्य रहाणे, यूरोप की इस टीम से कर लिया करार

भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. अब रहाणे टी20 लीग में खेलते दिखेंगे. उन्होंने एम्सटर्डम फ्लेम्स के साथ करार कर लिया है.

Written by: Arun Kumar
Published: August 7, 2026, 4:04 PM IST
Ajinkya Rahane ODI
अजिंक्य रहाणे @BCCI/x
  • रहाणे बोले- रिटायरमेंट के ऐलान के दिन आया स्टीव वॉ का कॉल
  • ETPL में एक टीम के सहमालिक हैं स्टीव वॉ- अपनी टीम से खेलने का दिया ऑफर
  • इस लीग में स्टीव स्मिथ और मिशेल मार्श जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे रहाणे
  • रहाणे बोले- स्टीव वॉ के ऑफर पर एक दिन किया विचार, फिर कह दी हां

भारतीय टीम के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने भारतीय क्रिकेट से सभी स्तरों पर संन्यास का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ वह अब यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) में एम्सटर्डम फ्लेम्स से जुड़ गए हैं. रहाणे बतौर मार्की खिलाड़ी इस टीम से जुड़ गए हैं. रहाणे ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा वाले दिन ही उन्हें यह पेशकश हुई और वह इसके जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं. यह टूर्नामेंट 26 अगस्त से 20 सितंबर तक आयरलैंड के डबलिन और नीदरलैंड के ‘द हेग’ में खेला जाएगा.

ETPL में खेलेंगे अंजिक्य रहाणे

पिछले महीने के अंत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रहाणे ने ईटीपीएल द्वारा आयोजित इंटरव्यू में कहा, ‘यह मेरे लिए शानदार मौका है. जब मैंने संन्यास की घोषणा की, उसी दिन मुझे यह पेशकश मिली. मैंने एक दिन सोचने के लिए लिया. फ्लेम्स के सहमालिक स्टीव वॉ ने खुद मुझे फोन किया और पूछा कि क्या मैं उनकी टीम के लिए खेलना चाहूंगा.’

और पढ़ें: अजिंक्य रहाणे ने रिटायरमेंट का किया ऐलान- ऑस्ट्रेलिया में भारत को अपनी कप्तानी में जिताई थी टेस्ट सीरीज

क्रिकेट में प्रभाव छोड़ने का यहां भी मौका

उन्होंने कहा, ‘मेरे पास वर्षों का अनुभव है. मैं एक निश्चित तरीके और दृष्टिकोण के साथ लंबे समय तक क्रिकेट खेलता रहा. मुझे लगा कि यह मेरे लिए दुनिया भर में प्रभाव छोड़ने और अपने अनुभव को अन्य खिलाड़ियों के साथ साझा करने का बेहतरीन मौका है. मैं ईटीपीएल के साथ इस सफर के लिए उत्साहित हूं.’

नीदरलैंड-आयरलैंड के खिलाड़ियों की लीग

रहाणे (38 वर्ष) ने लीग की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि इससे यूरोप में क्रिकेट के विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने कहा, ‘अगर आप यूरोपीय टीम को देखें तो आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी टीम लगातार आगे बढ़ रही हैं. आयरलैंड ने हाल में भारत के खिलाफ सीरीज जीती है और नीदरलैंड भी बीच बीच में शानदार प्रदर्शन करता रहा है.’

स्टीव स्मिथ, मिशेल मार्श जैसे खिलाड़ी भी शामिल

उन्होंने कहा, ‘मैंने उनके खिलाफ विश्व कप सहित कई मुकाबले खेले हैं. क्रिकेट के प्रति उनका जुनून, सीखने की ललक और टीम के रूप में बेहतर बनने की भूख सचमुच शानदार है.’ रहाणे का मानना है कि कम अनुभवी यूरोपीय खिलाड़ियों को स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों से सीखने का मौका मिलेगा.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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