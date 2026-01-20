Hindi Cricket Hindi

अजिंक्य रहाणे ने गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाइल पर उठाए सवाल, बोले- लगातार बदलाव NZ से वनडे सीरीज हारने की वजह

भारत के सीनियर टेस्ट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गौतम गंभीर के नेतृत्व वाले टीम मैनेजमेंट पर लगातार प्लेइंग XI में बदलाव करते रहने पर सवाल उठाए हैं.

इन दिनों भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और उनके नेतृत्व वाले टीम मैनेजमेंट की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. भारत हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में अपने घर पर हार गया. रहाणे ने कहा कि प्लेइंग XI में लगातार हो रहे बदलाव के चलते ही शायद भारत यह सीरीज हार गया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में यह भारत की पहली वनडे सीरीज हार है. सीरीज का फैसला इंदौर में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में हुआ. यहां सीरीज के इस निर्णायक मैच में भारत 41 रनों से हारकर 1-2 से सीरीज गंवा बैठा.

इस हार की समीक्षा कर रहे भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि टीम में स्थिरता की कमी के चलते यह हार मिली. वनडे सेटअप में मैनेजमेंट की ओर से स्थिरता और स्पष्टता होनी चाहिए खासतौर से तब, जब टीम अब वनडे वर्ल्ड कप की ओर देख रही है.

क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज के एस शो में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए रहाणे ने कहा, ‘अब मुश्किल सवाल होंगे. भारत पिछले 9 वनडे में से 5 में हार गया है. इसका कारण यही है कि यहां बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं. इसलिए ही मैंने कहा, आप वर्ल्ड कप की ओर देख रहे हैं, जिसके लिए खिलाड़ियों को सुरक्षा चाहिए, उन्हें टीम मैनेजमेंट से वह स्पष्टता चाहिए.’

इस मिडल ऑर्डर बल्लेबाज ने अपनी बात को और साफ करते हुए कहा, ‘अगर आप कुछ निश्चित खिलाड़ियों के साथ इस फॉर्मेट में खेलने जाते हैं तो हमेशा ही स्पष्टता बनी रहेगी. मुश्किल सवाल तो पूछे ही जाएंगे, यह बहुत ही स्वभाविक है, खासतौर से फैन्स द्वारा. क्योंकि भारतीय क्रिकेट बहुत जुड़ी हुई है. हर कोई यही चाहता है कि भारत मैच और सीरीज जीते, खासतौर से अपने घर में.’

37 वर्षीय रहाणे ने न्यूजीलैंड सीरीज की हार पर चर्चा करते हुए कहा, ‘न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना, जो उनकी A या B टीम थी, खिलाड़ियों के पूरे सम्मान के साथ यह कहता हूं कि सभी को उम्मीदें थीं. हम सभी सोच रहे थे कि भारत आराम से जीत जाएगा, शायद 3-0 से. लेकिन जिस ढंग से न्यूजीलैंड खेली वह हैरतअंगेज था.’

इस बल्लेबाज ने कहा, ‘ऐसे में गंभीर सवाल तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन भारतीय टीम के नजरिए से कहूं तो उन्हें बस प्रक्रिया पर ध्यान देने की जरूरत है. बस यही देखना है कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, जिन पर आप भरोसा दिखाने जा रहे हैं क्योंकि अब 6 महीने बाद ही आप वनडे क्रिकेट में खेलते दिखेंगे.’

उन्होंने कहा, ‘अब आपके पास समय है क्योंकि न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के बाद कुछ नहीं है. शायद IPL के बाद आप वनडे खेलने उतरेंगे. तो यह हमेशा ही ऐसा है कि आपको अपने सही खिलाड़ियों और सही कॉम्बिनेशन्स को चुनना होगा और उन्हें बैक करना होगा.’