क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे का नया प्लान- इस फील्ड में बनेंगे एक्सपर्ट, श्रीलंका में डेब्यू

भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद अपनी दूसरी पारी का मन बना लिया है. अब वह बतौर एक्सपर्ट और क्रिकेट कॉमेंटेटर मैच का आंखों देखा हाल सुनाते नजर आएंगे.

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अजिंक्य रहाणे @Instagram

भारतीय टेस्ट टीम के मिडल ऑर्डर की चट्टान रहे स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था. अब रहाणे क्रिकेट के ईर्द-गिर्द इससे जुड़ी नई-नई भूमिकाओं में नजर आएंगे. इस बीच वह भारत से बाहर चल रहीं कुछ विदेशी लीग में भी खेलते दिखेंगे. रहाणे सबसे पहले भारत के श्रीलंका दौरे पर कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा बने नजर आएंगे. रिटायरमेंट के बाद यह पहला मौका है, जब वह कैमरा पर माइक लिए बतौर मैच प्रेजेंटेटर या कॉमेंटेटर के तौर पर दिखाई देंगे. भारत के श्रीलंका दौरे की शुरुआत 15 अगस्त से हो रही है. यहां दोनों टीमें 2 टेस्ट मैच खेलेंगी.

कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं रहाणे

38 साल के रहाणे अब बल्ला थामे विरोधी गेंदबाजों की चुनौतियों का जवाब देते नहीं दिखेंगे. वह कॉमेंट्री बॉक्स से खेल की बारीकियों को दर्शकों के साथ साझा करेंगे. भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट का हिस्सा रहे रहाणे अपने कॉमेंट्री करियर का आगाज भी इसी फॉर्मेट से कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने सोनी नेटवर्क से करार किया है, जो इस सीरीज का प्रसारणकर्ता होगा.

रहाणे बोले- अब नए नजरिए से देखूंगा क्रिकेट

इस अवसर पर रहाणे ने कहा, ‘मैं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लीव पर भारत के श्रीलंका दौरे के लिए टेस्ट कॉमेंट्री में डेब्यू करने के लिए उत्साहित हूं. टेस्ट क्रिकेट हमारे खेल का शिखर है. इतने सालों तक इस फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद, अब खेल को एक अलग नजरिए से देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है. मैं अनुभव शेयर करने, खेल की बारीकियों को समझने और फैंस को उन फैसलों, रणनीतियों और पलों के बारे में जानकारी देने के लिए उत्सुक हूं, जो एक टेस्ट मैच को आकार दे सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि मैं फैंस के लिए ब्रॉडकास्ट अनुभव को और बेहतर बना पाऊंगा और उन्हें मैदान पर क्या होता है, इसकी गहरी समझ दे पाऊंगा.’

2011 से टीम इंडिया में खेले रहाणे

अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई 2026 को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी. मुंबई से संबंध रखने वाले इस धाकड़ बल्लेबाज ने 2011 में भारतीय टीम में वनडे और टी20 फॉर्मेट में और 2013 में टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया था. उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच (टेस्ट) जुलाई 2023 में खेला था.

रहाणे के नाम 15 इंटरनेशनल शतक

रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैच खेले. टेस्ट की 144 पारियों में 12 शतक और 26 अर्धशतक की बदौलत उन्होंने 5,077 रन बनाए. वनडे में 3 शतक और 24 अर्धशतक की मदद से 2,962 और 1 अर्धशतक की मदद से टी20 में 375 रन दर्ज हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)