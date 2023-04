WTC टेस्ट टीम में इस भारतीय बल्लेबाज को नहीं मिली जगह तो BCCI पर भड़के आकाश चोपड़ा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को जून में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) फाइनल के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई में 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया. चोटिल खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह, रिषभ पंत और श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में जयदेव उनादकट, केएस भरत और अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम में मौका मिला है.

मध्य क्रम में रहाणे की वापसी से कई फैंस और क्रिकेट समीक्षक खुश हैं लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा सूर्यकुमार यादव को टेस्ट टीम में मौका ना दिए जाने से हैरान हैं.

चोपड़ा ने ट्विटर के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा, “रहाणे के लिए खुशी है. लेकिन स्काई (सूर्यकुमार यादव) को शामिल करना फिर बाहर करना समझ में नहीं आता है ?? सेलेक्ट क्यों किया…कर लिया तो एक मैच के बाद ड्रॉप क्यों किया?”