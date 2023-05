LSG vs MI: आकाश मधवाल का ये ओवर बना मैच का टर्निगं प्वॉइंट, केवल 1 रन देकर 2 बड़े विकेट चटकाए

लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस (LSG vs MI) के बीच खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के एलिमिनेटर मुकाबले में आकाश मधवाल (Akash Madhwal) का ओवर मैच का टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ. मुंबई इंडियंस की टीम ने मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 182 रन का स्कोर बनाया.

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ ने 23 रन पर ही अपने दो विकेट गंवा दिए. हालांकि इसके बाद मार्कस स्टोयनिस और कप्तान क्रुणाल पांड्या ने तीसरे विकेट के लिए 30 गेंदों पर 46 रनों की साझेदारी करके लखनऊ को मैच में वापसी करा दी थी. यहां से ऐसा लग रहा था कि लखनऊ इस लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगी.

लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने पारी का 10वां ओवर आकाश मधवाल (Akash Madhwal) को थमा दी. मधवाल का यह दूसरा ओवर था. उन्होंने चौथी गेंद पर पहले तो आयुष बदोनी को बोल्ड कर दिया. लेंथ गेंद विकेट की लाइन में थी और बदोनी लेग सााइड में हवाई प्रहार करने का प्रयास में चूक गए. इसके बाद गेंद बल्ले को छकाते हुए विकेट पर जाकर लग गई. बदोनी ने 7 गेंदें खेलने के बाद केवल 1 रन बनाया.

लखनऊ का स्कोर एक समय 69/2 था लेकिन उसने 100 रन तक जाते-जाते अपने 9 विकेट खो दिए.

मधवाल ने इसके बाद अगली ही गेंद पर निकोलस पूरन को खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया. राउंड द विकेट चौथे स्टंप पर गुडलेंथ गेंद गिर कर बाहर निकली. पूरन फ्रंट फुट पर आकर रोकने का प्रयास में चूक गए और गेंद बल्ले को चूमती हुऊ कीपर के पास चली गई.