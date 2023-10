एलिस्टर कुक ने क्रिकेट को कहा अलविदा, 18 साल के क्रिकेट करियर को दिया विराम

इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर एलिस्टर कुक (Alastair Cook) ने 18 साल तक खेलने के बाद 38 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है. उन्होंने काउंटी चैम्पियनशिप सीज़न में एसेक्स के लिए अपना आखिरी गेम खेला. कुक ने इंटरनेशनल क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह दिया था.

एसेक्स क्रिकेट ने एक्स पर पोस्ट के जरिए एलिस्टर कुक का शुक्रिया अदा किया. एसेक्स ने लिखा- थैंक्यू शेफ.” बता दें, कुक काउंटी क्रिकेट में शेफ के नाम से मशहूर हैं. 38 वर्षीय बाएं हाथ के कुक ने 2018 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने एसेक्स के साथ पांच और सीज़न खेले.

Congratulations on an incredible career Sir Alastair Cook 👨‍🍳

One of the greats 👏

Cook averaged over 50 in Test Matches in south London with 3 centuries, including one in his final Test!

🤎 | #SurreyCricket pic.twitter.com/JNAvbbe7hq

