ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली बनीं फोटोग्राफर, मगर हुई गलती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला राज

मुंबई. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को भारत के हाथों पहली बार टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा. मुंबई में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराया. 10 साल बाद टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हार मिली है. वहीं इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली फोटोग्राफर की भूमिका में नजर आईं. एलिसा हिली भारतीय महिला टीम के खिलाड़ियों की तस्वीर कैमरे में कैद करतीं दिखी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एलिसा हिली ने मैच के बाद फोटोग्राफी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है.

एलिसा हिली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने फोटो लेते समय टीम इंडिया के आधे खिलाड़ियों को काट लिया और कुछ खिलाड़ी ही फोटो में आ सके. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कहा, यह उन्होंने जान बूझकर नहीं किया, यह उनसे गलती से हो गया.

Australia Captain Alyssa Healy on that gesture to click a special moment, ft. #TeamIndia

