आईपीएल 2023 फाइनल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी ने किया संन्यास का ऐलान

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के अनुभवी बल्लेबाजी अंबाती रायुडू (Ambati Rayudu) ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है. गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ आज अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मैच के बाद रायुडू आईपीएल को अलविदा कह देंगे.

रायुडू ने ट्विटर के जरिए इस बड़ी खबर का ऐलान किया. उन्होंने लिखा, “दो महान टीम, मुंबई और सीएसके. 204 मैच, 14 सीजन, 11 प्लेऑफ, 8 फाइनल, पांच ट्रॉफी, आज छठीं की उम्मीद है. ये एक शानदार सफर रहा है.”

उन्होंने आगे लिखा, “मैंने फैसला किया है कि आज का फाइनल मैच मेरा आखिरी आईपीएल मैच होगा. मुझे इस महान टूर्नामेंट में खेलने में बहुत मजा आया. आप सभी का शुक्रिया. अब यहां से कोई यूटर्न नहीं.”