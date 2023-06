क्रिकेट से संन्यास के बाद अंबाती रायुडू ने किया पॉलिटिक्स का रुख, करेंगे ये नेक काम

हाल ही में भारतीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने वाले सीनियर बल्लेबाज अंबाती रायुडू (Ambati Rayudu) ने अपनी दूसरी पारी चुन ली है. उन्होंने अपने गृह राज्य आंध्र प्रदेश में राजनीति ज्वॉइन करने की इच्छा जताई है. 37 वर्षीय रायुडू ने कहा कि वह राज्य के लोगों की भलाई के लिए राजनीति में आना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वह लोगों की सेवा के लिए जल्दी ही आंध्र प्रदेश में एक ऑफिस चलाएंगे.

समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रायुडू ने कहा, ‘लोगों की भलाई के लिए, मैं आंध्र प्रदेश में एक ऑफिस चलाऊंगा. लेकिन इससे पहले मैं राज्य के कई जिलों का दौरा करूंगा, जिससे मैं लोगों की नब्ज और उनकी समस्याओं को समझ सकूं.’

इस बीच रायुडू के वाईएसआर कांग्रेस में जानें की अटकलें हैं क्योंकि हाल ही में रायुडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से उनके ऑफिस में जाकर मुलाकात की थी. इसके बाद से ही रायुडू के राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज थीं. हालांकि तब उन्होंने इस पर कोई खुलासा नहीं किया था.