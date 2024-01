मुंबई इंडियंस की जर्सी में नजर आएंगे अंबाती रायुडू; पूर्व CSK क्रिकेटर ने बताया राजनीति से हटने का असली कारण

IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पांचवां खिताब जिताने के बाद क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने वाले अंबाती रायुडू (Ambati Rayudu) जल्द ही मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए खेलते नजर आएंगे. रायुडू ने रविवार को ऐलान किया है कि वो 20 जनवरी से दुबई में होने वाले आगामी आईएलटी20 में मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करेंगे.

रायुडू का ये फैसला फैंस के लिए हैरान करने वाला था चूंकि पिछले साल ही इस बल्लेबाज ने आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया था. जिसके बाद रायुडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से जुड़कर राजनीति में कदम रखा था लेकिन इस घोषणा के महज 10 दिन बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया.

रायडू ने शनिवार को किए एक ट्वीट में कहा था कि वह कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहेंगे. अब उन्होंने अपने फैसले के पीछे का कारण बताया.

I Ambati Rayudu will be representing the Mumbai Indians in the upcoming ILt20 from jan 20th in Dubai. Which requires me to be politically non affiliated whilst playing professional sport.

