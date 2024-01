अमेरिकन प्रीमियर लीग में यह क्या हो गया, पैसे नहीं मिले, पुलिस की एंट्री, अंपायर्स को मैदान के बाहर फेंका गया!

क्रिकेट के मैदान पर अंपायर्स का फैसला आखिरी होता है. लेकिन अमेरिकन प्रीमियर लीग के पहले ही सीजन में एक अजीब वात देखने को मिली. सेमीफाइनल से पहले अंपायर्स ने मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया. उनका दावा था कि उन्हें अभी तक भुगतान नहीं किया गया है. और टूर्नामेंट के दौरान उनके खर्च भी वे खुद उठा रहे हैं. इतना ही नहीं अंपायर्स ने यहां तक कहा कि लीग के मालिक जय शाह को मैदान पर आकर अंपायर्स को बकाया 30 हजार अमेरिकी डॉलर का भुगतान करें इसके बाद वे मैदान पर उतरेंगे.

इसके जवाब में सेमीफाइनल मैच को रोकने के आरोप में अंपायर्स को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाया गया. इसके साथ ही अमेरिकन प्रीमियर लीग ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर कहा कि अंपायर्स को उनके बकाया भुगतान पहले ही कर दिया गया था. पीटर डेला पेना, जो ईएसपीएनक्रिकइंफो में मल्टीमीडिया क्रिकेट एडिटर हैं, ने इस सारे ड्रामे के बारे में रिपोर्ट किया. यह ड्रामा टेक्सस में शनिवार 30 सितंबर को हुआ.

Those gosh darn greedy umpires making around $100 per match held the tournament hostage. It was all their fault. You hear that @BryanRCaine, you greedy scoundrel you! https://t.co/t0h9rKMPWc

— Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) December 31, 2023