Cyclone Michaung: CM के बेटे ने सनातन को गाली दी थी, दानिश कनेरिया ने दिखाया आईना...

नई दिल्ली. देश का दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में इन दिनों मिचौंग तूफान कहर बरपा रहा है. बंगाल की खाड़ी में उठा यह तूफान मंगलवार की दोपहर आंध्र पद्रेश, पुड्डुचेरी और तमिलनाडु से टकराया. इसके बाद वहां जन-जीवन अस्त-व्यस्त है. मिचौंग के तांडव दिखाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर तंज कसा है और उन्हें एक सनातन पर दिए एक विवादित बयान पर घेरने की कोशिश की है.

उदयनिधि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं, जो तमिलनाडु सरकार में खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं. उन्होंने कुछ सप्ताह पहले सनातन धर्म पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद देश भर में उनकी तीखी निंदा हुई थी. अब दानिश ने उनके इस बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की है.

बता दें कुछ सप्ताह पहले उदयनिधी स्टालिन ने एक सम्मेलन में कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है. इसके बाद देश भर में उनकी काफी आलोचना हुई थी.

Weeks ago, Tamil Nadu CM’s son was abusing Sanatan Dharma. Now that the State is hit by cyclone, same Sanatanis are out there, helping people. pic.twitter.com/1SL7MiMiwZ

— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) December 5, 2023